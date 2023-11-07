“3 eczacının toplamda 89 sahte reçete sundukları tespit edildi”

“Sahte reçete yolsuzluğu” soruşturması kapsamında tutuklanan eczacı zanlılar A.K, Ö.E. ve S.A. tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi‘ne çıkarıldı.

Zanlılar “Resmi Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Resmi Evrakı Tedavüle Sürme ve Sahtekârlıkla Para ve Mal Temini” suçlamalarıyla mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, 13 Eylül tarihinde başlatılan sahte reçete soruşturması kapsamında Ekim 2022 ve Ağustos 2023 tarihleri arasında müşterilerinin bilgileri dışında reçete düzenleyip Sosyal Sigortalar Dairesi'ne işlettikleri gerekçesiyle tutuklandıklarını söyledi.

Eczacı A.K’nin., Ekim 2022-Ağustos 2023 tarihleri arasında 2 bin 552 reçeteyi Sosyal Sigortalar Dairesi'ne sunduğunu söyleyen polis, yapılan incelemede 52 adet sahte reçete tespit edildiğini ve zanlının gönüllü ifade vermediğini belirtti.

Polis, Eczacı.Ö.E.’nin ise Ekim2022 - Ağustos 2023 tarihleri arasında toplam 2 bin 379 reçeteyi Sosyal Sigortalar Dairesi'ne gönderdiğini ve yapılan incelemelerde 20 sahte reçete tespit edildiğini, zanlının gönüllü ifade vermediğini aktardı.

Eczacı S.A.’nın ise Ekim 2022- Ağustos 2023 tarihleri arasında 2 bin 336 reçeteyi Sosyal Sigortalar Dairesi'ne gönderdiğini aktaran polis, yapılan incelemede 17 adet sahte reçete tespit edildiğini ve zanlının gönüllü ifade vermediğini belirti.

Polis, Ö.E.'nin eczanesinde yapılan incelemeler sonucu, hastaların isimleri yazılı bir çok not kağıdı, kupürü kesilmiş ilaç kutusu ve bir çok tarihi geçmiş ilacın bulunarak emare alındığını aktardı.

Polis, zanlılara ait eczanelerde yapılan aramalarda birçok elektronik eşya ve evrak emare olarak alındığını, her üç eczacının el yazı örnekleri alınıp incelemede olduğunu belirtti.

Polis, alınacak bir ifade ve incelenecek reçetenin olduğunu belirterek, zanlıların soruşturmaya etki edebilecekleri nedeniyle 3 gün tutukluluk talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç zanlılara 3 gün tutukluluk verdi.