‘Sahte pasaportla’ çıkış yapmaya çalıştı, Cezaevi’ne gitti

Ercan Havaalanı’ndan sahte pasaport ile çıkış yapmak isterken yakalanan zanlı K.C, mahkemeye çıkarıldı, davası görüşülünceye dek cezaevine gönderdildi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Debreli, zanlının 22 Nisan 2022 tarihinde, saat 12:00'da, Ercan Havaalanı yolcu çıkış salonunda, Byulent Zeynelov Isov’un adına düzenlenmiş Bulgaristan pasaportu ve Bulgaristan kimliği üzerine kendi fotoğrafını koyup resmi evrakı sahteledikten sonra, ülkeden çıkış yapmaya çalıştığını aktardı.

Polis, yapılan soruşturmada zanlının 21.04.2022 tarihinde Girne Limanı’ndan kendi TC kimliği ile giriş yaptığının tespit edildiğini de söyledi.

Zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkartılarak aleyhine 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini belirten polis, ayni gün zanlının gönüllü ifade vererek işlemiş olduğu suçlarını itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlının TC vatandaşı olduğunu belirtti, davaları görülünceye değin merkezi cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine G. Ozankaya, zanlının 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.