Sahte pasaportla çıkış yapmaya çalıştı

Ercan Havaalanında çıkış yapmak isterken Evrak Sahteleme ve Tedavüle Sürme suçu işleyen zanlı A. K. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Debreli, olguları aktardı. Polis, zanlı A. K.’nın ‘Evrak Sahteleme ve Tedavüle Sürme’ suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis, zanlının 4 Aralık’ta saat 03.00’te Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken tasarrufunda bulunan ve kendi adına önceden sahtelenmiş olduğu İngiltere pasaportunu görevli muhaceret memuruna verip, suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.