Sahte paralara dikkat

İskele’de faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonuna, LB63065053R, LB63065000R, LB63095009R ve LB55095050R seri numaralarını içeren 100’lük ABD Doları banknotlardan oluşan toplam 1000 ABD Doları sahte para bir şahıs tarafından tedavüle sürüldü.

Polis, söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde 100’lük ABD Doları cinsi para bulunduran, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri konusunda uyarı yaptı.