Sahte paradan soruşturulurken, üzerinde tarihi eser bulundu

Lefkoşa'da meydana gelen "İzinsiz Eski Eser Tasarrufu" suçundan tutuklanan zanlı A.A.Q. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Doğukan Can, 7 Aralık tarihinde, 28 yaşındaki zanlının Sahte Banknot ve Tedavüle sürme meselesi ile ilgili olarak sorgulandığı sırada, tasarrufunda nasıl elde ettiği henüz tespit edilemeyen 2 adet tarihi eser olduğuna inanılan sikke bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının soruşturma maksatlı olarak derdest emri gereği tutuklandığını, konu sikkelerinse emare olarak alındığını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın yeni başladığını, zanlının tasarrufunda bulunan sikkelerin nereden ve nasıl temin edildiğinin araştırılması, yine mesele ile ilgili olarak zanlı ile suç ortağı olabilecek muhtemel kişilerin araştırılması gerektiğini belirtti.

Polis, bahse konu sikkelerin gerçek olup olmadığı ile ilgili araştırılma yapılması gerektiğini söyledi.

Polis, bu bağlamda, zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki etme ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğundan zanlının 1 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.