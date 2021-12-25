Sahte para basma şüphesiyle yakalandılar

Değirmenlik – Dağyolu üzerinde gerçekleştirilen operasyonda bir araç içerisinde sahte para yapımında kullanılacağı düşünülen materyaller bulunması üzerine tutuklanan zanlılar S.M.N ve P.G.T mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ali Aydoğanlı zanlıların sahte para basmak için gizli ittifak suçlarına methaldar olduklarını söyledi. Polis 24 Aralık saat 14.00 raddelerinde Değirmenlik- Dağyolu çemberinde bir polis ekibi tarafından yapılan kontrolde zanlı P.G.T yönetimindeki arabanın kontrol amaçlı durdurulduğunu ve araç içerisinde henüz miktarı tespit edilemeyen sahte para basmada kullanıldığına inanılan malzeme tespit edildiğini söyledi. Yapılan araştırmada konu şahısların sahte para basıp tedavüle sürmek için gizli ittifak suçlarını işledikleri de polis tarafından mahkemeye aktarıldı. Polis memuru Aydoğanlı zanlıların tutuklanmasının akabinde zanlı S.M.N’nin evinde mahkeme emri ile yapılan aramada konu şahsın yatak odası içerisindeki komodin çekmecesinde yaklaşık 2 gr ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde ve yine sahte banknot yapımında kullanıldığına inanılan kesilmiş kâğıtlar tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlı P.G.T’nin evinde ise kanunsuz bir şey bulunmadığını söyledi. Mesele ile ilgili soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler ve aranan suç ortağı olduğunu belirten polis, zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş tahkikatın salimen yürütülmesi için zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.