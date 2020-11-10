‘Sahte kefil çetesi’ tespit edildi

Devrim DEMİR

İskele Kaza Mahkemesi personelinin dikkati sonucu, para karşılığı birçok kişiye kefil oldukları tespit edilen 3 kişi yakalandı. ‘Gizli ittifak’, ‘Sahte belge düzenleme’ ve ‘Tedavüle sürme’ suçlarından tutuklanan M.A., C.Ç., ve R.Z’nin, teminat talebiyle bugün İskele Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Yargıç Tutku Candaş huzurunda görüşülen duruşmada, Candaş zanlıların ileride davalarında hazır bulunması için 2’şer bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 1’er kefilin imza edeceği 50 bin TL kefalet senedi imza ederek serbest kalmalarına emir verdi.

Mahkemenin teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlılar, hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevine gönderildi.

12 bin TL’ye ‘kefil’ olmaya çalıştılar…

YENİDÜZEN’in edindiği bilgiye göre, 9 Kasım tarihinde zanlı R.Z, Merkezi Cezaevi’nde teminat şartlarını yerine getiremeyen hükümsüz tutuklu A.E.’ye kefil girmeleri için 12 bin TL karşılığında zanlılar M.A, ve C.Ç ile gizlice anlaştı.

Dün İskele Kaza Mahkemesi’ne giden zanlılar M.A. ve C.Ç. kefil olma başvuru formunu doldurarak, ‘sahte evrak’ düzenleyip mukayyitliğe verdi, tedavüle sürdü.

Yapılan inceleme sonucu zanlıların daha önce de benzer birçok yerde kefil oldukları tespit edilerek suçüstü yakalandıklar.

M.A. suçlarını itiraf etti…

Zanlı M.A’nın polise verdiği ifadesinde yaklaşık 1 yıl önce Akdoğan’da bir bankada tanımadığı birine 10 bin TL karşılığında kefil olduğunu itiraf ettiği de elde edilen bilgiler arasında.

M.A’nın polise verdiği gönüllü ifadesinde, aynı dönemlerde Girne ve Lefkoşa Kaza Mahkemeleri’nde farklı suçlardan yargılanan kişilerin serbest kalması için 500 TL karşılığında kefil olduğu yönünde itiraflar da bulundu.

‘Gizli ittifak, sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme’

Mesele Polis Basın Bülteni’ne şöyle yansıdı:

“09.11.2020 tarihinde, İskele’de, R.Z.(E-52)’nin teminat şartlarını yerine getiremediğinden dolayı Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu bulunan bir şahsın teminat şartlarını yerine getirmek serbest kalmasını sağlamak maksadıyla ile M.A.(E-42) ve C.Ç.(E-52) ile para karşılığında anlaşıp gizli ittifak kurarak sahte evrak düzenleyip, söz konusu belgeyi mahkeme mukayyitliğine vermek suretiyle tedavüle sürdükleri tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.”