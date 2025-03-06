Sahte emlakçının işyerinde uyuşturucu da bulundu

İskele’de, dün 11.00 sıralarında I.Z.A’ya (E-42) ait işyerinde Polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

Ayrıca yürütülen ileri soruşturmada, sahte emlakçılık yaptığı da tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Lapta’da trafik kazası…

Lapta'da dün akşam meydana gelen kazada yaralanan olmazken, iki araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lapta’da dün gece 00.30 sıralarında Turan Sokak üzerinde, Emrah Dönmez (E-28) yönetimindeki GF 960 plakalı salon araçla batı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Şehit Muharrem Karaağaç Caddesine giriş yapması sonucu, o esnada cadde üzerinde 100 miligram alkollü içki tesiri altında güney istikametine doğru seyreden Ömer Faruk Bozkurt (E-30) yönetimindeki PF 872 plakalı salon aracın önünü tıkayarak kazaya neden oldu.

Çarpmanın etkisiyle savrulan PF 872 plakalı araç, bir şahsa ait evin bahçe kapısı ile cadde üzerinde park halinde bulunan Hüseyin Kunt (E-22) sorumluluğundaki JJ 277 plakalı aracın arka kısmına da çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Her iki araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Lefkoşa ile İskele'de asayiş ve trafik denetimleri yapıldı

Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanı içerisinde dün gece 20.00 – 24.00 saatleri arasında, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında işletme kapatma saatine uymayarak halen faaliyette olduğu tespit edilen 1 işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girme ve bulunması yasak 7 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1,080 araç sürücüsü kontrol edildi ve 445 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 50 araç ise trafikten men edildi.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; kumarhaneye girme ve bulunması yasak 10 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, 156 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 36 araç ise trafikten men edildi.

Ülkeye uyuşturucuyla girmeye çalışan şahıs tutuklandı

Ercan Havalimanı’nda, dün saat 19.30 sıralarında, Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yapan T.D.D (E-35)’ye Narkotik Dedektör Köpeğinin tepki vermesi üzerine, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından konu şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, tasarrufunda içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir sarma sigara bulunarak emare alındı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bahse konu şahıs tutuklandı.

İşyerinden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Girne’de faaliyet gösteren bir markette depo sorumlusu olarak çalışan D.E’nin (E-44)’nin, 12 Şubat’ta işyerinin bilgisi dışında pazarlamak üzere marketten çıkışını yaptığı çeşitli ürünleri, bir işletmeye satarak temin ettiği 10 bin TL’yi markete teslim etmeyip çaldığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.





Temizlikçi, ev sahibinin aracından para çaldı

Girne’de bir evde temizlikçi olarak çalışan Ç.Ş’nin (K-37)’nin dün araç park alanı içerisinde temizlik yaptığı bir sırada, park halinde bulunan ev sakinine ait araç içerisinde muhafaza edilen toplam 6 bin 200 Sterlin nakit parayı çaldığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

Vekil tarafından sahte evrak, dolandırıcılık ve hırsızlık…

İskele’de 22 Ekim’de I.T’nin (E-43) vekili olduğu bir apartman dairesini, gerçekte eşyasız olarak kiraladığı halde, evin mal sahibini dolandırmak kastıyla evi eşyalı olarak kiralamış gibi gösteren sahte bir kira sözleşmesi hazırlayıp, WhatsApp üzerinden mal sahibine göndererek tedavüle sürdüğü ve kiracıdan gerçek sözleşme gereği temin ettiği kira bedelinden 1050 Sterlini evin borcuna karşılılık aldıktan sonra, geriye kalan 2150 Sterlini mal sahibine teslim etmeyip çaldığı tespit edildi.

Yürütülen ileri soruşturmada, Haziran 2024 ayı içerisinde I.T’nin, konu apartman dairesine beyaz eşya alacağı yönünde mal sahibine yalan beyanda bulunduğu ve konu şahıstan sahtekarlıkla 3 bin Sterlin para temin ettiği de tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.





İzinsiz emlakçılık yapan şirketin sahibi tutuklandı

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir şirketin, dün, yetkili makamdan izinsiz olarak emlakçılık yaptığı tespit edildi.

Bahse konu işyeri işletmecisi R.F’nin (K-40) tutuklandığı kaydedildi.

İlaç ve eczacılık yasasını aykırı hareket…

Güzelyurt’ta dün 11.30 sıralarında Kutlu Adalı Bulvarında, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şüpheli görülen K.D(K-19) ile A.U’nun (K-37) üzerlerinde yapılan aramada, K.D’nin tasarrufunda satışı yeşil reçeteye tabi olduğuna inanılan toplam 38 hap tespit edilerek emare alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.





Kapanma saatine uymayan işletmeye yasal işlem…

Lefkoşa’da dün gece gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri kapsamında, işyerlerinin kapatma saatine yönelik yapılan kontrol sonucu, bir işletmenin mekân kapatma saatine uymayarak faaliyette olduğu tespit edildi.

Bahse konu işyeri işletmecisi F.F(E-36) aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Kıbrıs’ın kuzeyinde izinsiz ikamet… 3 tutuklu

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucu, ülkede ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Gazimağusa’da ev yangını…

Gazimağusa’da dün gece 23.00 sıralarında Hasan Ziya Sokak’ta, bir apartman dairesinin yatak odasında, muhtemelen prizde takılı cep telefonu şarj cihazının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

Çıkan yangın sonucu, yatak odasında bulunan yatak ve şiltesi, klima iç ünitesi, ahşap kapı ile muhtelif eşyalar yanarak zarar görürken, çıkan duman ve ısıdan dolayı ise evin tüm duvarları islendi.