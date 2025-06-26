Sahte ehliyet karşılığında 21 bin TL aldı

Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Evrağı Tedavüle Sürme, Sahtekarlıkla Para Temini" suçlarından M.Ş. mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Zafer İnce, mahkemede verdiği ifadede zanlının, 2025 yılı haziran ayında Değirmenlik'te meydana gelen olayda, Başpınar’da ikamet eden M.R.’ye KKTC sürüş ehliyeti çıkaracağı yönünde yalan söylediğini ve bu yolla 21 bin TL’yi sahtekarlıkla temin ettiğini anlattı.

Polis, zanlının daha sonra Türkiye’de irtibat kurduğu, henüz tespit edilemeyen şahıslar aracılığıyla M.R. adına düzenlenmiş, Türkiye Cumhuriyeti sürüş ehliyeti formatında hazırlanmış ve üzerine "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sürücü Belgesi" yazısı eklenmiş sahte bir belge temin ettiğini, bu belgeyi M.R.’ye vererek tedavüle sürdüğünü aktardı.

Polis, sahte sürüş ehliyetinin emare olarak alındığını, zanlının ise tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının gönüllü ifadesinde; konu sürüş ehliyetini daha önce bir arkadaşı vasıtası ile tanışmış olduğu bir kişi aracılığı ile yaptırdığını, yine bu şahısla Whatsapp mesajlaşma uygulaması üzerinden iletişim kurulduğunu anlattığını açıkladı.

Polis memuru, zanlının cep telefonunu ile sahte ehliyetin inceleneceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, ilk etapta bir gün ek süre istedi.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.