“Sahte diploma vakası sadece Sefa Karahasan ile sınırlı değil”

Kıbrıs Sağlık Toplum Bilimleri Üniversitesi‘nde (KSTU) yürütülen “sahte diploma ” soruşturması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gündeme taşındı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TRT Kıbrıs Temsilcisi Sefa Karahasan’ın geçtiğimiz günlerde “sahte diploma” iddiasıyla tutuklanmasını gündeme taşıdı.

AKP – MHP iktidarına seslenen Günaydın, “Üst düzeylere atadığınız insanların diplomaları sahte. TRT Kıbrıs temsilcisi olarak atadığınız Sefa Karahasan’ın diploması sahte. Güvenilir, evrakta sahtecilik yapmayan, üç kağıtçı olmayan bir temsilci atama yetkini yok mu?” ifadelerini kullandı.

Üst kademelere yönelik sahte diploma vakaların sadece Karahasan ile sınırlı olamadığını söyleyen Günaydın, “Sahte diploma vakası sadece bu adamla sınırlı değil. Aranızda çok üst düzey görevler yapmış olanlar, balkanlarda üniversiteler açtılar şakır şakır diploma satıyorlar, buralarda denkliklerini veriyorsunuz, insanlar hiç hak etmedikleri üniversite diplomaları alıyorlar” dedi.