Sahte Birleşik Krallık pasaportu ile önce güneyden kuzeye, ardından da Türkiye’ye gitmişti…

Sahte Birleşik Krallık pasaportu ile Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine geçen ve Ercan Havaalanı’ndan ülkeden çıkış yaptıktan sonra Türkiye’de yakalanarak, geri gönderilen Kwydeir Amer hakkındaki dava karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, bir yıl hapse mahkûm edildi.

Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan heyetin verdiği kararı Yargıç Candaş okudu.

Karada olguları aktaran Yargıç Candaş, 16 Nisan 2023 tarihinde Kwydeir Amer’in Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine, Lokmacı geçiş noktasında daha önceden Türkiye’de üzerinde adı ile soyadının tam tersi yazılı şekilde sahte olarak temin ettiği Birleşik Krallık pasaportunu görevli muhaceret memurlarına ibraz ederek tedavüle sürüp geçiş yaptığını söyledi.

Yargıç, sanığın 17 Nisan tarihinde ise konu pasaportu Ercan Havalimanın'da görevli muhaceret memurlarına ibraz ederek 18 Nisan tarihinde ise Türkiye Cumhuriyeti Antalya Havalimanın'dan sahte pasaport nedeni ile kabul edilmez yolcu ilan edildiğini, ardından da kuzeye geri gönderildiğini aktardı.

Yargıç Candaş, sanığın tasarrufunda bulunan pasaportu 6 bin dolar karşılığında 2023 yılı Nisan ayı başlarında Türkiye’den güneydeki ikamet adresine getirdiği yönünde ifade verdiğini belirtti.

Yargıç, sanığın soruşturmanın ardından tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini aktardı.

Sanığın işlediği suçun ciddiyetine vurgu yapan Yargıç, sahte evrak suçlarının giderek yaygınlaştığını söyledi.

Yargıç, bu tür suçları işleyenlere ibret verici ve caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğine değinerek, sanığı 1 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.