Şahiner: “TÜK’ün elinde bir aylık arpa stoku kaldı, üretici arpa bulamayacak”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, Toprak Ürünleri Kurumu’nun elinde bir aylık arpa stoku kaldığını, arpa gelmezse hayvan üreticilerinin Ocak ayında arpasız kalacağını söyledi.

“Arpada arz sorunu olması tamamen ülkeyi hükümetsiz bırakmanızın sonucu ve sizin beceriksizliğinizdir. Tüm sektörler kan ağlıyor” diyerek Hükümeti eleştiren Şahiner, yaşanan ekonomik daralmanın önüne geçebilmek için hükümetin, tüm araçları bir an önce devreye koymalı ve tüm sektörlere destek olması gerektiğini vurguladı.

CTP) Milletvekili Salahi Şahiner’in sosyal medya hesabından yaptıı paylaşım şöyle:

Hükümetin olmaması ülkemizdeki tüm sektörleri bir bir olumsuz etkilemeye başlayacak, zaman kaybetme lüksümüz yok, bir an önce ekonomik planlar hayata geçirilmeli, önlemler alınmalı demiştik. Hala söylüyoruz.

Bundan birkaç ay önce arpa hasadı yapılırken, bu kadar arpayı ne yapacağız diye düşünüyorken, bugün Toprak Ürünleri Kurumu’nun elinde bir aylık arpa stoku kalmış ve bu Aralık ayı sonuna kadar yeterli olacak durumda. Arpa gelmezse hayvan üreticileri Ocak ayında arpasız kalacak. Bu kadar zor badireden geçen hayvan üreticisi, şimdi arpa da bulamayacak. Arpada arz sorunu olması tamamen ülkeyi hükümetsiz bırakmanızın sonucu ve sizin beceriksizliğinizdir. Tüm sektörler kan ağlıyor. Yaşanan ekonomik daralmanın önüne geçebilmek için Hükümet, tüm araçları bir an önce devreye koymalı; özelde esnaf niteliğindeki mikro ve küçük işletmelere, genelde ise tüm işletmelere ve sektör üreticilerine yaşadıkları gelir kayıpları için destek olmalıdır.