Şahiner: “Kıbtek konusunda yaptığımız uyarıların doğruluğu ortaya çıktı”

CTP Milletvekili Salahi Şahiner Kıb-Tek konusunda yaptıkları uyarıların doğruluğunun ortaya çıktığını ifade etti, önümüzde sıkıntılı bir süreç olduğunu kaydetti.

Profesyonelce hazırlanan idari ve teknik şartnamede “yolsuzluklarla savaş” diyerek değişiklikler yapıldığını savunan Şahiner, yakıt güvenliği için gereken şartname, opsiyon belgesi, kira belgesi gibi belgelerin ortadan kaldırıldığını kaydetti.

Gelinen noktada ihale kutusundan çıkan tekliflerle ilgili medyada yer alan haberlere atıfta bulunan ve buna göre evrak sahteciliğine varan noktaya gelindiğini söyleyen Şahiner, “Organize bir işi andırıyor” dedi.

TPİC alımı konusunda, kaç para ödeneceğinin sorgulanması gerektiğini dile getiren Şahiner, bunun ihaleyi bloke için uydurulmuş bir plan olduğu iddiaları da olduğunu ifade etti.

Şahali: “Hellimi hellim gibi üretmeye niyetli olanlar tescili sevinçle karşıladı”

CTP Milletvekili Erkut Şahali Hellim’in Kıbrıslı Türklere ve Kıbrıslı Rumlara ait menşe sertifikasını aldığını kaydetti, bunun son derece önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Şahali bu konuda bazı çekinceler ifade edildiğini ancak hellimi hellim gibi üretmeye niyetli olanların bunu sevinçle karşıladığını anlattı.

TÜK’ün uzun süredir bir özel bankanın tahsilatçısı durumunda olduğunu savunan Şahali, kurumun uzun süredir batık durumda olduğunu iddia etti.

“Ama yaşatılması lazım” diyen Şahali, kurumun günlük arpayı ithal edip satabilecek bir duruma düşürüldüğünü dile getirdi.

Maaş ödeyemeyen bir TÜK’le karşı karşıya olunduğunu anlatan Şahali, TÜK olmazsa ülkede hayvancılığın yapılamayacağı bir noktaya gelinebileceğini belirtti.

TÜK’ün Toprak Mahsülleri Ofisi’ndeki borcunun silinmesinin önemli olduğunu anlatan Şahali, bu borcun nasıl oluştuğuna da dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti, ilgili sürece değindi.

TÜK’ün yeniden yapılandırılması, tam özerk bir kurum olarak çalışmasını sağlayacak yasa önerilerinin hazır olduğunu belirten Şahali, bu öneriyi bugün işleme koymayacağını, ilgili bakan ve bürokratların fikirlerini de alarak sunacağını söyledi.

Orman arazilerinin kiralanması konusunda sorduğu sorulara yanıt alamadığını dile getiren Şahali, yangınla mücadele konusuna da değinerek, bu mücadelede helikopter kullanılmasına ihtiyaç olduğunu anlattı, 12 gün önce oluşturulmuş olması gereken yangın hazır kuvvet ekiplerinin oluşturulup oluşturulmadığını sordu.

Süt üreticilerinin yaşadığı sıkıntılara işaret eden Şahali, süt krizinin tedbir alınmazsa daha da artacağını, hayvancılığın “kumar oynamaya” benzer bir hale geleceğini söyledi.

Hayvancılığın temel girdi fiyatlarının arttığını söyleyen Şahali, bunun üzerine süt fazlası ve değerinin altında satış eklenirse hayvancılığın daha da kırılgan hale geleceğini anlattı, ne kadar süte ihtiyaç olduğunun açıkça ifade edilmesi gerektiğini belirtti. Şahali hayvancının da hükümetin açıklamalarına cevap vermesi gerektiğini dile getirdi.