İncirli: Yüreğimizdeki insan sevgisiyle, insanımıza sahip çıkarak eşit ve adil hizmet ediyoruz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ile Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı ve başkan adayı Ceyhun Kırok ve ekibi, Acapulco Otel’de düzenlenen aday tanıtım etkinliğinde yurttaşlarla buluştu. Ceyhun Kırok’un projelerinin de sunulduğu etkinlik yoğun katılımla gerçekleşti. CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, adaylar ve bazı belediye başkanlarının katıldığı etkinlikte İncirli ve Kırok büyük ilgiyle karşılandı. Etkinlikte konuşma yapan Sıla Usar İncirli, “İnsan onuruna yaraşır bir şekilde, yüreğimizdeki insan sevgisiyle, insanımıza sahip çıkarak eşit ve adil hizmet ediyoruz” dedi.

İncirli: Kişisel çıkarlara karşı memleket sevgisiyle, karanlığa karşı aydınlıkla geleceğiz

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli etkinlikte yaptığı konuşmada, CTP’nin hem yerel yönetimlerde hem de merkezi hükümette sorumluluk almaya hazır olduğunu vurguladı. CTP’li belediyelerin ortaya koyduğu başarılı çalışmaların herkes tarafından takdir edildiğini belirten İncirli, bütün belediye başkanları ve adaylarıyla gurur duyduğunu ifade etti. “İnsan onuruna yaraşır bir şekilde, yüreğimizdeki insan sevgisiyle, insanımıza sahip çıkarak eşit ve adil hizmet ediyoruz” diyen İncirli, CTP’nin temel hedefinin dürüst, adil, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim kurmak olduğunu söyledi. İncirli, “Kişisel çıkarlara karşı memleket sevgisiyle, karanlığa karşı aydınlıkla geleceğiz” sözleriyle halka eşit ve adil hizmet sunma kararlılıklarını dile getirdi. Özellikle gençlerin kendi ülkerinde gelecek kurmasının önemini belirten İncirli sözlerini, “Biz bu dürüst idareyi, dürüst yönetimi çocuklarımız, gençlerimiz ve her birimiz için kuracağız. Bu bizim sorumluluğumuzdur ve bu ülkede yaşayan her bir insanın sorumluluğunu da almaya hazırız. CTP yüzde yüz bu sorumluluğu almaya hazırdır” ifadeleriyle sürdürdü.

“Hiç kimseyi unutmayacağız, bütün çocuklara eşit fırsatlar sunacağız”

Mevcut yönetimin ekonomi politikalarını eleştiren İncirli, hayat pahalılığı ve alım gücündeki erimenin hem yurttaşları hem de işletmeleri ciddi sıkıntılarla karşı karşıya bıraktığını belirtti. Kamu kaynaklarının belirli çıkar grupları yerine halkın ihtiyaçları için kullanılması gerektiğini vurgulayan İncirli, “Biz halkın kaynaklarını halk için kullanacağız” dedi. CTP’nin Ortak Gelecek Programı ile toplumsal, ekonomik ve kurumsal dönüşüm için bütünlüklü bir yol haritası ortaya koyduğunu ifade eden İncirli, eğitimden sağlığa, üretimden çalışma yaşamına kadar her alanda nitelikli hizmet sunacaklarını kaydetti. Özellikle çocukların, gençlerin ve özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarına dikkat çeken İncirli, “Biz bu ülkede yaşayan en çok ihtiyacı olan hiç kimseyi unutmayacağız” diyerek ülkenin her bölgesindeki çocuklara eşit fırsatlar sunacaklarını vurguladı.

“6 Aralık’ta sandıktan düsürt yönetim, güçlü hizmet, güvenli bir gelecek çıkacak”

İncirli, CTP’nin yönettiği belediyelerin karşılaştıkları engellere rağmen önemli hizmetler gerçekleştirdiğini belirterek merkezi hükümet ile yerel yönetimlerin uyum içinde çalışmasının hizmetlerin etkisini artıracağını söyledi. İncirli, yeni dönemin üretkenliğin, dayanışmanın ve kardeşliğin güçlendiği bir dönem olacağını ifade ederek 6 Aralık seçimlerinin ülkenin geleceği açısından önemine dikkat çekti. İncirli, “O sandıktan umut, refah, adil paylaşım ve gençler için güvenli bir gelecek çkacak. 6 Aralık’ta sandıktan düsürt yönetim, güçlü hizmet, güvenli gelecek çıkacak” dedi.

Kırok: Girilmedik sokak bırakmadık, elli yıldır el değmemiş sokaklara hizmet götürdük

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok da konuşmasında, dört yıl önce aynı salonda halkın güveni ve desteğiyle yola çıktıklarını hatırlatarak iki dönemlik, sekiz yıllık süreç için 12 önemli söz verdiklerini belirtti. O dönemde açıkladıkları projelerin hayal olarak nitelendirildiğini ve 12 yılda dahi tamamlanamayacağının söylendiğini anımsatan Kırok, “Biz sadece bir dönemde tam 36 projeyi hayata geçirdik. Girilmedik sokak bırakmadık. Elli yıldır el değmemiş sokaklara hizmet götürdük” dedi. erilen sözleri birer birer yerine getirdiklerini vurgulayan Kırok, insanla değer verdikleri için burada olduklarını söyledi.

“Dört yılın sonunda söz verdiğimiz projelerin üç katını hataya geçirdik”

Konuşmasının devamında hayata geçirdiği projeleri ve yeni projelerini detaylı şekilde aktaran Ceyhun Kırok, “Dört yılın sonunda başımız dik, anlımız açık. Söz verdiğimiz projelerin üç katını hayata geçirerek her vatandaşın kapısını çalan, her köye gönül rahatlığıyla giren ve her köyden destek bulan bir yapıya büründü bugün Çatalköy, Esentepe Belediyesi” şeklinde konuştu. Yeniden göreve seçilmesi durumunda aynı kararlılıkla ekip halinde çalışmaya devam edeceklerini vurguşayan Kırok, dört yıl boyunca çalıştığı meclis üyelerine, belediye personeline ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Kırok, konuşmasının sonunda merkezi hükümet ile yerel yönetimlerin işbirliğinin önemine dikkat çekerek “CTP iktidarında yapacağımız işbirliklerle daha da önümüz açılacak” dedi.