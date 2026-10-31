Haraç'ın adaylığı kabul edilmedi

Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı olarak açıkladığı Özkul Haraç’ın adaylığı, başvuru süresinin kaçırılması nedeniyle kabul edilmedi.

Bir süredir seçim programlarına katılan ve projelerini kamuoyuyla paylaşan Haraç’ın resmi başvurusu, İlçe Seçim Kurulu tarafından sürenin dakikalarla aşılması gerekçesiyle reddedildi.

YDP karara itiraz ederken, itirazın Mahkemede görüşüleceği belirtildi.