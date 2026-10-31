Lefkoşa'da bir oto galeriye silahlı saldırı yapmayı planlayan kişi tutuklandı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir oto galeriye silahlı saldırı düzenlemek için plan yapan B.G. tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu söz konusu şahıs, eylemini gerçekleştirmeden önce dün saat 23.00 sıralarında, Girne’de tespit edilerek tutuklandı.

B.G.’nin yurt dışında bulunan bir şahıs ile ağır bir suç işlemek için gizli ittifak kurduğu tespit edildi.

Ağır bir suç işlemek için gizli ittifak kuran 8 kişi güneye geçmek üzere suçüstü tutuklandı

Öte yandan Akıncılar yolu mevkiinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, ağır bir suç işlemek için gizli ittifak kuran ve yasa dışı yollardan adanın kuzeyinden güneyine geçmek üzere olan 8 kişi de suçüstü tespit edilerek tutuklandı.