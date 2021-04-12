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Maliye Bakanı Oğuz: “Bu aydan itibaren maaşlara yansıtılmaya başlayacak”

Maliye Bakanı Oğuz: “Bu aydan itibaren maaşlara yansıtılmaya başlayacak”

Kamu çalışanlarının maaşlarına göz diken bir duruşları olmadığını anlatan Oğuz, kamu giderleri açısından bazı tedbirleri almak durumunda kaldıklarını anlattı.

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Maliye Bakanı Dursun Oğuz Meclis Genel Kurulu’nda bütçe konusunda bilgi verdi. Kamu çalışanlarının maaşlarına göz diken bir duruşları olmadığını anlatan Oğuz, kamu giderleri açısından bazı tedbirleri almak durumunda kaldıklarını anlattı.

Eylemcilerin açıklamalarına değinen Oğuz, bu aydan itibaren ilgili tutarın maaşlara yansıtılmaya başlayacağını anlattı, temel tüketim maddelerinde KDV’nin sıfır olduğunu dile getirdi.

Oğuz eylemcilerle yaptıkları görüşmede, bu zor şartlarda, devletin gelir getirici dairelerinde grev yapılırsa bütçenin zafiyete uğrayacağını söylediğini kaydetti.

Topladıkları paralarla ödemeleri yaptıklarını dile getiren Oğuz, grev için “Hak mıdır? Haktır” dedi. Oğuz, ancak eğer gelir getirici  dairelerde grev olması halinde bütçenin gelirlerinin daha da fazla zarar göreceğini anlattı.

 

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