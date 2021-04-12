Çeler: “Maaş desteğiyle ilgili kurallara uymayan işverenler var”

TDP Milletvekili Zeki Çeler pandemiden dolayı özel sektörün zor durumda olduğunu belirtti, , maaş desteğiyle ilgili kurallara uymayan işverenler olduğunu söyledi.

Denetimlerle ilgili sürecin daha sıkı şekilde yürütülmesi gerektiğini dile getiren Çeler, İSG kuralları çerçevesinde denetimlerin sürmesinin önemine değindi.

Denetimsizliğin haksız rekabet de yarattığını anlatan Çeler, pandemi sonrasında da Pazar günleri süpermarketlerin kapatılması kararının sürmesi gerektiğini ifade etti.

Çeler yeni iş yasasının AB standartlarında hayata geçmesinin büyük fayda sağlayacağını belirtti.

Çalışma Bakanı Çağman:

“Pazar günleri marketlerin kapalı kalması için ön çalışmalarımız var”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman iş sağlığı güvenliği konusunda, denetim sorununu çözmek için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Bu denetimlerin artması için uyarılar yaptıklarını anlatan Çağman, Pazar günleri marketlerin kapalı kalması için ön çalışmaları olduğunu kaydetti.

İş yasasıyla ilgili çalışmaları olduğunu anlatan Çağman, bu konuda birlikte çalışmayı tercih ettiğini anlattı.