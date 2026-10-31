Ekinci: “Onlar koltuk, biz memleket derdindeyiz”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Redif Ekinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Aralık seçimlerinin ardından uygulanması hedeflenen İlk 90 Gün Acil Eylem Planı’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kişisel çıkar ve koltuk hesapları üzerinden siyaset yapanlara eleştiriler yönelten Ekinci, “Başkaları kendi konumunu güçlendirmenin, koltuğunu korumanın ve kişisel çıkarlarını güvenceye almanın hesabını yaparken, TDP ülkenin sorunlarına çözüm üretiyor” mesajı verdi. Ekinci, Meclis’te 13 girişim ve hükümet ortağı olunması halinde 27 işlemin takvime bağlandığını belirterek, “Yapacaklarımızı yazdık. Hesabını vermeye hazırız” dedi.

TDP Genel Sekreteri Redif Ekinci'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın tamamı şöyle:

"Bizim önceliğimiz memleket.

Başkaları kendi konumunu güçlendirmenin, koltuğunu korumanın ve kişisel çıkarlarını güvenceye almanın hesabını yaparken, TDP’nin komiteleri, kurulları ve milletvekili adayları birlikte çalışıyor, ülkenin sorunlarına çözüm üretiyor.

İlk 90 Gün Acil Eylem Planımız, bu ortak emeğin somut karşılığıdır.

Bu planda en acil sorunlara odaklandık. Yakında açıklayacağımız İyi Gelecek Sözleşmemizde ise ülkemizin her alanına ilişkin sözlerimizi, somut çözümlerimizi ve bu sözleri nasıl hayata geçireceğimizi bulacaksınız.

Geçinemeyen bir ailenin, ilaç bekleyen bir hastanın, kendi ülkesinde gelecek kurmaya çalışan bir gencin kaybedecek bir günü daha yok. Siyasetin kendi iç hesaplarına harcadığı zamanın bedelini bu ülkenin insanları ödüyor.

Biz sorumluluğumuzu biliyoruz. Ne yapacağımızı, hangi araçla yapacağımızı, kimin sorumlu olacağını ve hangi sürede adım atacağımızı yazdık.

Meclis’te 13 girişim. Hükümet ortağı olmamız halinde 27 işlem. Meclis’te takvimimiz and içilen ilk birleşimde, hükümette güvenoyu günü başlayacak.

Dokunulmazlığın kürsüyle sınırlandırılması, yolsuzluk iddialarının araştırılması, kamu harcamalarının şeffaflaşması ve kamuda liyakatin esas alınması için Meclis’te harekete geçeceğiz. Hükümette sorumluluk üstlenmemiz halinde hayat pahalılığına müdahale, hastanelerdeki eksiklerin giderilmesi ve kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi için atacağımız adımlar da takvimimizde hazır.

Hep söylüyorum: Toplumsal yozlaşma, sistemsizlik ve vizyonsuzluk bu ülkenin geleceğini tüketiyor. Bu gidişatı değiştirmek, hazırlık ve kararlılık gerektiriyor. Biz kadrolarımızla bu sorumluluğu üstleniyoruz.

TDP Genel Sekreteri olarak çağrım açıktır: Bu planı okuyun, saklayın ve takvim dolduğunda önümüze koyun. Neyi yaptığımızı, neyi yapamadığımızı, hangi adımın neden geciktiğini tek tek sorun.

Toplumdan yetki isteyen, topluma hesap vermeye de hazır olmalıdır.

Yapacaklarımızı yazdık. Hesabını vermeye hazırız.

Çünkü bizim için memleketin geleceği, herkesin kişisel hesabından büyüktür.

Planın tamamı: https://www.tdpkibris.org/90gun/"