‘Ara seçim’ mi, ‘erken seçim’ mi?

Başbakan Saner:“10 milyon TL harcayarak bir milletvekilini seçmek gibi bir lüksümüz yok”

Erhürman: “8 günde uzlaşma sağlanıp Meclis’ten geçirilmezse, Haziran’da ara seçime gidilecek”

Özersay: “Seçim tarihi için bir an önce adım atılmalı”

Özyiğit: “Keşke bu adımlar daha önce atılsaydı”

Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle eksilen bir milletvekili için ‘ara seçim’ yapılmasına yönelik süreçte sona gelindiği hatırlatılan Başbakan Ersan Saner, Hükümet olarak minimum 10 milyon TL harcayarak bir milletvekilini seçmek gibi bir lüksleri olmadığını bildiklerini söyledi.

Saner, bir ad hoc komiteyle seçim ve halkoylaması yasasının değiştirilmesini ve seçim tarihi belirlenmesini önerdi.

‘Ara seçim’ ve ‘erken seçim’ Meclis Genel Kurulu’nda gündem oldu.

CTP Başkanı Tufan Erhürman ayın 20’sine 8 gün olduğunu, 8 günde komite toplayıp öneri götürüp uzlaşma sağlayıp Meclisten geçirmezse Haziranda ara seçime gidileceğini, 8 gün içinde ad-hoc komiteden seçim yasası geçirmenin de imkansız olduğunu anlattı.

Saner: “Geçişlerle ilgili Üst Komite’nin kararına göre hareket edilecek”

Başbakan Ersan Saner geçiş kapılarının açılmasıyla ilgili en büyük sıkıntının güneydeki vaka sayıları olduğunu ifade etti, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararına göre hareket edeceklerini belirtti.

Ekonomiye fayda olacağının doğru olduğunu belirten Saner, ancak Sağlık Üst Komitesi’nin kararına göre hareket edileceğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cenevre görüşmesi öncesi Meclis’e gelerek bilgi vermesinin kendilerinin de isteği olduğunu anlatan Saner, bu toplantıda karşılıklı olarak görüşlerin paylaşılabileceğini dile getirdi.

Vaka sayılarındaki artış ve aşı konusunda ise, dünyada aşıya ulaşım konusundaki sıkıntıya işaret eden Saner, KKTC’de aşılamanın nüfusa oranla, dünyaya ve güneye kıyasla yüksek olduğunu dile getirdi.

Kıbrıs konusunda kapsamlı çözüm konusunun dile getirildiğine işaret eden Saner, altı ana başlıktaki bugüne kadar hiçbir ilerleme sağlanmadığını, bir 50 yıl daha beklemenin kabul edilebilir olmadığını kaydetti.

Emlak vergilerinin Ocak ayında artırılacağını söyleyen Saner, Nisan ayında tüm devlet memuru maaşlarına hayat pahalılığı yansıtılacağını belirtti.

Erhürman: “8 günde uzlaşma sağlanıp Meclis’ten geçirilmezse, Haziran’da ara seçime gidilecek”

CTP Başkanı Tufan Erhürman ayın 20’sine 8 gün olduğunu, 8 günde komite toplayıp öneri götürüp uzlaşma sağlayıp Meclisten geçirmezse Haziranda ara seçime gidileceğini, 8 gün içinde ad-hoc komiteden seçim yasası geçirmenin de imkansız olduğunu anlattı. Yapılabilecek tek şeyin seçim tarihi belirleyip, ad-hoc komite toplamak olduğunu söyleyen Erhürman, 8 gün içinde seçim tarihi Meclis’ten geçmezse Haziran’da ara seçime gidilmesi gerekeceğini söyledi.

Özersay: “Seçim tarihi için bir an önce adım atılmalı”

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, seçim tarihi için bir an önce adım atılması gerektiğini belirtti. Partilerin seçim için farklı tarihler öne sürdüğünü ancak uzlaşının mümkün olduğunu söyleyen Özersay, herkesin ara seçimin fayda değil israf yaratacağı konusunda görüş birliğinde olduğunu anlattı.

Hükümetin Ekimde seçim yapılması üzerine kurulmuş bir hükümet olduğuna işaret eden Özersay, “Gelin bir tarihte uzlaşalım ki bu ara seçim konusu da gündemden kalksın” dedi.

Özyiğit: “Keşke bu adımlar daha önce atılsaydı”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit “Keşke bu adımlar daha önce atılsaydı” dedi. Süratle komitede bu konunun ele alınması gerektiğini dile getiren Özyiğit, bir tarihte uzlaşılmasına ihtiyaç olduğunu belirtti. Özyiğit daha sonra kurulacak bir ad hoc komiteyle seçim ve halkoylaması yasasının tartışılmaya başlanması gerektiğini anlattı.

TDP’nin Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin uygundur dediği en erken tarihte seçime gitmeye hazır olduğunu belirtti.