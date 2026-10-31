Mağusa’da ikametgah belgesi sahteleyen aday adayı tutuklandı

Mağusa’da, belediye meclis üyesi aday adaylarından istenen 8 farklı ikametgah belgesini sahteleyen ve ilgili dairede ibraz edip tedavüle sürdüğü tespit edilen H.A. (K-36) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 26-30 Ekim tarihleri arasında aldığı ikametkah belgelerinde, “3 yıldır kaldığı adreste ikamet etmektedir” ibaresi yazılı olmamasına rağmen, yetkisi olmadığı halde “3 yıldır bu adreste ikamet etmekteyim” yazıp belgelerin etkisini değiştiren H.A., olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada tespit edilerek tutuklandı.