Şahiner: Kıb-Tek’te tuz koktu

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, geçmiş hükümetin yıkılmasına neden olan Kıb-Tek’te son yaşanan gelişmelere bakıldığında “Tuz kokmuştur” dedi.

Şahiner, iki hafta önce Kıb-Tek’e ihalesiz yakıt alınması için yasa gücündeki kararname hayata geçirildiğine değindi.

Pazartesi itibariyle yakıt gemisinin adaya geldiğini, tahlillerinin temiz çıkmasına rağmen tahliyenin 5 gün sonra, bugün çıkmasını eleştiren Şahiner, idarenin görevini ihmal ettiğini, bu nedenle de kurumun zarara sokulduğunu söyledi.

Şahiner, Elektrik İnkişaf Yasası’nın ‘amir’ kısmında ilgili bakanın kim olacağının açık şekilde yazıldığına değinerek, bu bakanlığın da Ekonomi ve Enerji Bakanlığı olduğunu dile getirdi.

Ayrıca Şahiner, kamuoyuna da yansıyan, eski kurum müdürü olan Gürcan Erdoğan ile ilgili Barem 19 yaratılmasına yönelik açıklama beklendiğini söyledi.

2 bin 700 TL’lik bir faturanın 350 TL’sinin AKSA’ya kira bedeli olarak ödendiğini ifade eden Şahiner, “2 yıllık kira bedeli ile AKSA’yı buradan gönderebiliriz. Bununla ilgili herhangi bir plan var mı? Yatırım için ihaleye çıkmayı düşünüyor musunuz?” diye sordu.

3.90 TL’ye çıkan üretim maliyetini aşağıya çekmenin tek yolunun yatırım yapmak olduğunu vurgulayan Şahiner, bu konuda atılacak adıma yönelik teknik detaylar paylaştı.