Şahiner: “Kamu ihale yasasını ihlal ediyorlar”

Fehime ALASYA

Elektrik Kurumu, KIBTEK santralinin devreye konulması için uygun malzeme ile tamirini ve yetkili firmalarca üretici tarafından bakımının yapılması amacıyla bir “yasal düzenleme” getirdi. Muhalefetin Meclis’teki tepkileri üzerine Başbakan yasayı geri çekti. CTP Milletvekili Salahi Şahiner, söz konusu yasal düzenlemede sadece bir şirket ile işleyişin süreceği ibaresinin yer aldığını, bunun da rekabet ortamını ortadan kaldırarak, ihale komisyonunu devre dışı bıraktığını savundu. “Günümüzdeki tasarı adrese telsim ihalenin daniskasıdır” dedi.

KIBTEK’in işleyişinde ve ülkedeki elektrik akımının sağlanmasında büyük bir önemi olan 8 adet jeneratörün ‘bile isteye’ uzun süre bakımsız ve ilgisiz bırakıldığını savunan Şahiner, “İstenseydi bu 8 tane jeneratörün bakım ve onarımları için normalde ihaleye çıkılırdı. Fakat Taçoy döneminden bu yana, Arıklı’nın da içinde olduğu 6 aylık görev süresince hiçbir şey yapılmadı. Son ana kadar beklendi” dedi.

Makinelerden sadece birkaç tanesinin sorunsuz çalıştığını anlatan Şahiner, Arıklı’nın “Elektriksiz kalacağız” diyerek doğrudan bakım onarım, yedek parça servis hizmeti alımına gittiğini, ‘vaktimiz yok’ denilerek ihale yasasının bertaraf etmeye çalışıldığını anlattı.

Bazı detayların, sadece söylemde olmasına karşı çıkıldı

Şahiner, konuyla ilgili şöyle devam etti: “Arıklı 35 gün önce ihaleye çıksaydı sorun çözülürdü. Neden son dakikaya bırakıldı ve bu adıma gidildi? Yalan söylüyorlar. Önümüze getirilen yasa tasarısı görüşmelerdekiyle aynı değil. %40 indirim sözü aldık deniliyor ama bu sadece söylemdedir. Bu şirket yazılı olmadığı için iş uygulamaya geçince şartları değiştirebilir. Bu jeneratörler için üretici firmadan gerekli malzemeleri alacağı söylendi. Bunun gerekçesi hızlı alım ve önceden oluşan kalitesiz alımlar olarak gösterildi ama bunlar gözden geçirilip garantili çalışma şartı sunulabilir ve rekabet ortadan kaldırılmaz.”

İhalelerde haksız rekabet…

Söz konusu tasarının Meclis’e gelmezden önce Muhalefet temsilcisi olarak kendisiyle görüşüldüğünü anlatan Şahiner, “Önümüze konan tasarı ile konuştuğumuz tasarı farklı, hem CTP olarak hem de şahsım adına buna karşıyım” şeklinde konuştu.

Uzun süredir yatırım yapılmadığını, ihaleye çıkılmadığı ve makinelerin işleyişinin kötü noktaya getirildiğini anlatan Şahiner, “Günümüzdeki tasarı adrese telsim ihalenin daniskasıdır.” yorumunda bulundu.

Doğrudan alıma gidilerek kamu ihale yasasının ihlal edildiğinin altını çizen Şahiner, şöyle devam etti:

“Akaryakıt ihalesinde de Ocak ayında olan ihale iptal edildi, 4 ay beklendi ve rayiç bedel olan ihale iptal edildi, tespit edilen şirketten alındı. Doğrudan alım yöntemi uygulayıp kamu ihale yasasını ihlal ediyorlar. Kabul edilir değildir. Uzun vadede tasarrufun yöntemi kamu ihale yasası üzerinden rekabetçi bir ihale ortamının oluşmasıdır.”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay:

“İki jeneratör kiralık mı, hibe mi?”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı’nın “Türkiye hibe edecek” diyerek açıkladığı 2 adet jeneratörün hibe olmadığına ilişkin bilgi aldıklarını söyledi.

“Verilecek” denilen iki jeneratöre kira bedeli ödeneceğini duyduklarını ifade eden Özersay bu konuda Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’dan izahat istedi.

“Kira mı hibe mi belli olmayan bu iki jeneratörle ilgili açıklama gerekmektedir” diyen Özersay bu jeneratörlerin adaya getirilmesinde ihale yönteminin de kullanılmadığını söyledi.

Özersay bu açıklamaları Meclis Genel Kurulu’nda yaptı.

Arıklı: Kira ile gelecekler, Türkiye ödeyecek

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da Özersay’ı cevapladı. Arıklı Ankara’da kendilerine bu jeneratörlerin gönderilmesinin teknik ve yasal açıdan mümkün olmadığının söylendiğini söyledi. Arıklı “2 adet 25 megavatlık mobil jeneratörün verileceğini söylemişti. Biz Ankara’ya gittiğimizde bunun hibe olarak gönderilmesini teknik ve yasal açıdan mümkün olmadığını söylediler. Sembolik bir kira bedeli konulması gerektiğini söylediler. Bu kira bedeli de Türkiye tarafından karşılanacak. Kurumun kasasından para çıkmayacaktır. Kısa süre içinde sonuçlanacak.

Jeneratörler şu anda geldi, Teknecik’te yer bakılıyor” diye konuştu.

“Kira ne kadar olacak, açıklansın”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman da “kira-hibe” jeneratör konusuna tepki gösterdi. Erhürman Türkiye ile yapılacak sözleşmenin içeriğinin açıklanmasını istedi. “Türkiye ne kadar kira bedeli ödeyecek, açıklansın” dedi.