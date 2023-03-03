Şahiner: “Hükümet hizmet getireceğiz yalanıyla, doğrudan alım yöntemi ile organize vurgunlara zemin hazırlıyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, Hükümetin Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile şaibeli yöntemleri yasallaştırmaya çalıştığını ve doğrudan alım yöntemi ile organize vurgunlara zemin hazırladığını belirtti.

CTP Milletvekili Şahiner yaptığı yazılı açıklamada, Hükümetin halka hizmet bahanesiyle, Merkezi İhale Komisyonu (MİK) üzerinden şeffaflık, hakkaniyet, rekabetin sağlanması, kamu yararı ve menfaati ilkelerini ettiğini kaydetti. Şahiner, Kamu İhale Yasası'nda yapılan değişiklik ile doğrudan alım maddesinin kapsamını genişleterek “adrese teslim ihalelere kapı araladığını ve şaibeli yöntemleri yasallaştırmaya çalıştığını da ifade etti.

Hazırlanan yasa değişiklik önerisini “Hükümet tarafından halkın cebinden daha çok çalmak, daha çok rüşvet alınabilecek ortam yaratmak, birilerine daha çok rant sağlamak ve daha büyük vurgunlara imza atmak için yapılmış ince bir ayar” olarak niteleyen Şahiner, “Son üç yılda, gördüklerimizden acı bir şekilde tecrübe ettik ki, doğrudan alım dendiğinde aklımıza gelen ilk şey, Kıbrıs Türk halkının ekonomik anlamda kanını emerek fahiş kar elde eden birkaç şirketin cebine giren yüz milyonlarca dolarlık vurgun, karanlık, usulsüzlük ve rüşvet iddiaları olmuştur. Halka hizmet, halk için adil, şeffaf ve rekabetin olduğu bir süzgeçten geçmezse, yani ihale yolu ile yapılmazsa halk için her zaman bir zulme dönüşecektir” ifadelerini kullandı.

Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın AKSA için çıkarıldığını ve topluma ihanet belgesi olduğunu öne süren Şahiner, “Kıb-Tek, AKSA’ya 2 yılda ödediği fazladan para ile ülkedeki kurulu santrallerinin tamamını satın alabilecekken, 15 yıllık bir sözleşme ile fazladan yüz milyonlarca dolarlık zarara uğratılmıştır. Bu saatten sonra AKSA denilen şirketle tekrardan masaya oturmaya çalışmak, uzun süreli alım garantili bir sözleşme yapmak, bu halkın boğazından çalıp ilgili şirketin kasasına koymaktan başka bir şey değildir. Toplum menfaatleri bahanesiyle, önce kendi menfaatlerini düşünenler, insanlarımızı fakirleştirirken birilerini zengin edip buralardan nemalanmaya niyet edenler Kıbrıs Türk halkına hainliğin en büyüğünü yapmaktadır. Siyasette bu gibiler ‘dahili bedhah’ dışında bir terimle ifade edilmemiştirler” dedi.

Hükümet yetkilileri arasında bahse konu yasa tasarısını Meclis'e kadar getirmeyi düşünenlerin halkın değil bir şirketin temsilcileri olduğunu kaydeden Şahiner, Kıbrıs Türk halkının siyasilere birkaç şirketi zengin etmesi ve “halkı soyması” için oy vermediğini vurguladı.

Kıb-Tek’in AKSA'dan elektrik almaya ihtiyacı olmadığını ifade eden Şahiner, Kıb-Tek’in AKSA’ya ödeyeceği iki yıllık fazladan kira bedeli ile bu santralleri bünyesine katabileceğini ve bunu Hükümet yetkililerinin bildiğini belirtti.

Salahi Şahiner, açıklamasına şöyle devam etti:

“Çok açıktır ki hükümet, ekonomik olarak içinden geçtiğimiz bu zor dönemde, vatandaşının alım gücünü arttırmayı değil doğrudan alım yöntemi ile AKSA'yı zengin etmeyi kendine görev edinmiştir. Tüm çabasını ve özverisini de zaman kaybetmeden bu yönde harcamaktadır. Bu hükümetin şirazesi kaymıştır…

Olağanüstü koşullardan geçtiğimiz böylesi kritik bir dönemde, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin şaibeli işlere imza atmak, daha rahat vurgun yapmak, belli başlı yabancı sermayeyi daha da fazla zengin edebilmek amacıyla yasa değişiklikleri yapması, kendinden geçtiğini ve meşruiyetini yitirdiğini bir kez daha ispatlamıştır. Bu yapılmaya çalışılanlar ne iş bilmezlikten ne de cahillikten kaynaklanmaktadır; bu art niyetli ve organize bir çetenin vurgun planıdır. Bu topluma ihanettir. Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak adrese teslim ihalelerinize, peşkeşlerinize geçit vermeyeceğiz.”