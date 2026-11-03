Alsancak’ta 500 dolar tutarında sahte paranın tedavüle sürülmesiyle ilgili bir kişi tutuklandı

Alsancak’ta faaliyet gösteren bir kumarhanede, oyun kartına para yüklemek amacıyla toplam 500 ABD doları tutarında sahte para tedavüle sürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 28 Ekim’de kimliği meçhul bir şahsın, kumarhanenin kasasına sahte olduğu tespit edilen 10 adet 50 ABD dolarlık banknot verdiği tespit edildi.

Söz konusu paralar emare olarak alınırken, olayla ilgili yürütülen ileri soruşturmada zanlı olarak görülen N.O. (K-25) tespit edilerek tutuklandı.

Polisten sahte paralara karşı uyarı

Polis Genel Müdürlüğü, söz konusu sahte paralardan daha önce de piyasaya sürülmüş olabileceği ihtimaline karşı vatandaşları ve ilgili kurumları uyardı.

Açıklamada, sahte 50 ABD dolarlık banknotların seri numaralarının PC 21880106A, PC 201880108A, PC 21880109A, PC 21880110A, PC 21880113A, PC 21880146A, PC 41660209A, PC 51550707A, PC 51550729A ve PC 51550736A olduğu belirtildi.

Polis, ellerinde belirtilen seri numaralarıyla başlayan 50 ABD dolarlık banknot bulunduran banka, döviz şirketi, finans kuruluşu, market ve vatandaşlar ile para alım satımı veya değişimi yapacak kişi ve kurumlardan dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis merkezine bildirmelerini istedi.