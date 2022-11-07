Sahil Operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu, bir tutuklu

Polis tarafından Yeniboğaziçi’nde dün yapılan Sahil Operasyonuna 22 yaşındaki A.K’nin üzerinde yaklaşık 110 gram ağırlığında eroin türü ile yaklaşık 70 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu madde bulundu. Operasyon’da A.K. tutuklanırken, Polis soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Polis açıklaması şöyle:

“06.11.2022 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon (Sahil Operasyonu) kapsamında A.K.(E-22)’nin üzerinde yapılan arama sonucu, yaklaşık 110 gram ağırlığında eroin türü ile yaklaşık 70 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.