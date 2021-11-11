Şahali: “Yeni hükümet eski hükümetin devamı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, yeni hükümet ve hükümet programına “hayırlı olsun” demenin adetten olduğunu söyledi.

Şahali, hükümet programına yapılmayacak ne varsa yazıldığını ama yapılması gerekenlerin yazılmadığını ifade ederek, seçim yasaklarının girmesiyle zaten yazılanların yapılamayacağını söyledi. Şahali, yeni hükümetin eski hükümetin devamı olduğunu ifade etti.

Şahali, geçmiş dönemde yaşananları eleştirerek, seçimlere ve UBP seçimlerine yapıldığını savunduğu müdahalelerin ülkenin itibarını düşürdüğünü söyledi.

Hükümet programı ve ülke bütçesini değerlendiren Şahali, erken seçim hükümetinin programında yer alan “federal çözümün geride kaldığı” gibi ifadelere işaret ederek, federal çözümün Kıbrıs Türk halkının çözüm formülü olduğunu vurguladı.

Hükümet programının “şuursuzluk” içinde yazıldığını savunan Şahali, hükümet programına yönelik eleştirilerde bulundu.