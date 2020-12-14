Şahali: “Tek beklenti acil konuların çözülmesi”

Hükümet programının okunmasının ardından CTP Milletvekili Erkut Şahali “42. Hükümetten beklentiler” başlıklı konuşma yaptı.

Hükümet programının ikinci sayfasında bir erken seçim hükümeti kurulduğunun ifade edildiğini söyleyen Şahali, “Hükümet programının çok daha gerçekçi ve uygulanabilir olmasını dilerdim” dedi.

Bunun yeni hükümetin göreve gelmesinin ardından yapılan ikinci Meclis toplantısı olduğunu söyleyen Şahali, Meclis’in son iki toplantıda geç açılmasını eleştirdi, bu şekilde hükümetin bir sonuca gitmesinin mümkün görünmediğini ifade etti.

Şahali, hükümete destek verecek vekillerden her biri “bir başka yere çeker ve nisabı zora sokarsa” hükümetin 10 ay değil 10 gün bile ayakta kalamayacağı yönünde görüş belirtti.

Hükümet programında iddialı ifadeler olduğunu söyleyen Şahali, öte yandan kendilerinin hükümetten tek beklentilerinin acil sorunların çözülmesi ve günlük işlerin yerine getirilmesi olduğunu anlattı.

Sürüş okullarının eylemlerine işaret eden Şahali, sorunların çözülmesi için güvenoyunun beklenmesine ihtiyaç olmadığını dile getirdi, ehliyet sınavlarıyla ilgili sorunun çözülmesini talep etti.

Covid pandemisinin tüm dünyanın gerilimini yükselttiğini ve KKTC’de de pandeminin ciddi bir tehlike haline geldiğini söyleyen Şahali, pozitif vakaların temaslıları arasında Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin de bulunduğunu kaydetti, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın Pilli’nin kendini izole edebilmesi için Meclis oturumunun açılmasına destek verdiğini söyledi.

Vaka sayısında bir artış trendi olduğunu dile getiren Şahali, sağlık çalışanlarının pozitif olmasının da endişe yarattığını anlattı.

Şahali, önlemlerin sıkılaştırılmasına ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Avrupa Gazetesinin manşetinde yer alan, Türkiye’den gelen suyu taşıyan borunun tamir giderlerinin KKTC tarafından ödendiği haberine işaret eden Şahali, bu konuda bilgi istedi.

Şahali, aynı haberde yer alan başka bir bilgiye işaret ederek, pandemi hastanesinin yapımı ve Maraş’ın açılmasıyla ilgili harcamaların kaynağı hakkında bilgi istedi.

Şahali, yeni hükümetin kendilerinden azami şekilde yararlanmasının önemli olduğunu ifade etti.