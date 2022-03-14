Şahali Taçoy’a sordu: “Görev yeri değişikliğinizin kamu yararı açsından nedeni nedir?”

‘Kabine değişikliği’ Meclis Genel Kurulu’nda gündem oldu. CTP Milletvekilleri ‘3 haftada kabine değişikliği’ni sorguladı, sorular yanıtsız kaldı.

CTP Milletvekili Erkut Şahali kürsüdeki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’a ‘görev değişikliğinin nedenini sordu’ Taçoy, ‘Başbakan’ın takdiri’ dedi.

Şahali Taçoy’a, “3 haftayı doldurmadığınız makamdan gitmenizi gerektirecek nasıl bir eksiklik var” diye sorarken, Hasan Taçoy ise bu soruya ‘Başbakan’ın takdiridir, benim sorgulama hakkım yok. Aldığım görevi yaparım” yanıtı verdi.