Şahali: “Meclis’te bir katliam yapılıyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali “Fakirleşmeye Karşı Hükümet Ne Yapıyor?” konulu güncel konuşma yaptı.

Şahali, fakirleşmeye karşı hükümetin kaygı duymadığını ve bir şey yapmadığını söyleyerek, “Her çıkan yılların sorunu diyor da yıllardır hükümet kimdi?” diye sordu.

Sağlık hizmetlerinin kapasite artırımının bile enflasyondan etkilenerek yapılmadığını dile getiren Şahali, süt satın alabilenlerin sayısının her geçen gün azalmasının ülkenin durumunu gözler önüne serdiğini belirtti.

Bugün “Mecliste bir katliam yapıldığını oy çokluğuyla Anayasanın ihlal edilebileceğinin Başbakan tarafından söylendiğini” ifade eden Şahali, “Anayasa oy sayısıyla ihlal edilebiliyorsa bu devleti kurduğunu iddia edenler rüya görüyorlardır” dedi.

Şahali, böylesine bir yapıdan Medet ummanın manasız olduğunu belirterek, yerel yönetimler reformunun belediyelerin birleştirilmesi olmadığını kaydederek, ,” gereksiz hizmet alımları yapan Gazimağusa Belediyesine kredi çıkarılmaya çalışıldığını” iddia etti

Ülkede açlık riski baş göstermişken siyasilerin bahçelerde sebze yetiştiriciliğiyle ilgili bilgi verir hale geldiğini anımsatan Şahali, iş gücü pazarındaki azalmanın açlık riskini her geçen gün arttırdığını söyledi.

Sadece Sayıştay raporuna bakarak Gazimağusa’nın içinin nasıl boşaltıldığının görülebileceğini, seçime kadar aldırılan krediyle maaş ödemelerinin gerçekleşeceğini ve seçime gidileceğini anlatan Şahali, yaşanan fakirleşmenin tamamen hükümetin sorumluluğunda olduğunu öne sürdü.

Şahali, hükümet yetkililerinin ithal enflasyonla ilgili tek kelime etmediğini ancak Başbakan’ın bu konuda bilgi verme zorunluluğu olduğunu kaydetti.