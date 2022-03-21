Şahali: Evlat Edinme Yasası mevzuatında ele alınmalıydı

Ayşe GÜLER

Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin komitede görüşülmesi oy çokluğuyla onaylandı.

UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, bu yasa önerisi ile 70 aileye derman olunacağını, çok büyük zorluk yaşadıklarını, evlat edindikleri çocukların kimliklerini alamadıklarını söyledi.

CTP Milletvekili Erkut Şahali ise “Bu konu bir yaradır, mutlaka tedaviye ihtiyaç vardır” diyerek, konunun Yurttaşlık Yasası’nda değil, Evlat Edinme Yasası mevzuatında ele alınması gerektiğini bu nedenle ivediliğe ret oyu verdiklerini söyledi.

‘Evlat edinilen kişilere KKTC yurttaşlığı’ verilmesi öngörülüyor