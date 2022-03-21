‘Evlat edinilen kişilere KKTC yurttaşlığı’ verilmesi öngörülüyor

Evlat edinilen kişilere KKTC yurttaşlığı verilmesini öngören, Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Önerisi Resmi Gazete'de yayımlandı, halkın bilgisine getirildi. UBP Milletvekili Resmiye Canaltay tarafından hazırlanan öneriye yönelik 20 gün içerisinde görüşlerin paylaşılabileceği belirtildi.

YENİDÜZEN

Evlat edinilen kişilere KKTC yurttaşlığı verilmesini öngören, Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Önerisi Resmi Gazete'de yayımlandı, halkın bilgisine getirildi.

UBP Milletvekili Resmiye Canaltay tarafından hazırlanan öneriye yönelik 20 gün içerisinde görüşlerin paylaşılabileceği belirtildi.

Yasa önerisinde; şu anda mevcut yasaya göre; evlat edinilen çocuklara, evlat edinen anne ve/veya babaya veya her ikisine ait olan KKTC yurttaşlığının verilemediği belirtildi, bu bağlamda değişikliğe gidilmesi için yasa önerisinin hazırlandığı kaydedildi.

Yurttaşlık Yasası’na "Evlat Edinme Yolu ile Yurttaşlığın Kazanılması” maddesinin ekleneceği ifade edildi.

Yapılacak değişiklikle, evlat edinmenin evlatlığın yurttaşlığını etkilemeyeceği aktarıldı, KKTC yurttaşı bir kişi tarafından evlat edinilen küçüğün, vatandaşlık kazanacağı belirtildi.

Bir yıl içerisinde…

Çalışma hayata geçerse; KKTC yurttaşı bir kişi tarafından evlat edinilen çocuk, varisinin en geç 1 yıl içerisinde daireye başvurması halinde KKTC yurttaşlığı kazanabilecek.