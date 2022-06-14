Şahali: Çocuğumuzun tabağından yemek çalarak hayata tutunmaya çalışıyoruz

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısında konuşan CTP Milletvekili Erkut Şahali, “Dövize endeksli muhasebe sisteminin uygulamaya alınmasının ertelenemez bir ihtiyaç” halini aldığını ifade ederek, “Bu konuyu anlamadığı için dinlemeyen her bir kulak aslında kendi halkına sağırdır” dedi.

Toplumun döviz harcamak zorunda olduğu için her geçen gün fakirleştiğini ifade eden Şahali, “Örneğin akaryakıt. Yeni bir fiyatlandırma ihtiyacı hasıl oldu. Sebebi, yakıt fiyatlarının döviz bazında artmış olması değil; TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesinden dolayıdır” şeklinde konuştu.

Araca akaryakıt koymamak noktasına alternatif üretilebileceğini ama gıdadan feragat edilemeyeceğini belirten Şahali, “Gıdadan feragat ettiğiniz zaman yaşam bağlarınız gevşemeye başlar. Geçenlerde sosyal medyada bir gönderi gördüm. Eskiden işe gidip gelmek için benzin parası ödüyorduk, şimdi benzin parası ödeyebilmek için işe gidiyoruz yazıyordu. Kendi yaşam giderlerimizi karşılayamıyoruz. Çocuğumuzun tabağından yemek çalarak hayata tutunmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bugün Hükümette olan siyasi partilerin sicillerinin son derece kirli durumda olduğunu belirten Şahali, “Toplumun geleceğinden eksilterek bugünleri görebildiler. Ekonomik olarak toplumun sahip olduğu kaynakların sömürülemeyecek kadar tüketilmiş durumda… Bu nedenle bu partilerin artık hükümet olabilmeyi talep etmeye sermayesi kalmamıştır” dedi.