Şahali: “Bütçe görüşmeleri başladığından beri %25 değer kaybı yaşadı…”

CTP Milletvekili Erkut Şahali, görüşmeleri başladığından beri yüzde 25 değer kaybı yaşayan bütçeyle 2022 yılını daha huzurlu geçirmeyi başarmanın mümkün olmadığını söyledi, böylesi bir durumda polisin hizmet kalitesini arttırmasını beklemenin gülünç olduğunu söyledi.

İlk günkü gibi kanamaya devam eden Adalı cinayetiyle ilgili polisin dilsiz olma hakkı bulunmadığını, polisin bazı konularda - jet krizi gibi- sorulmadan konuşması gerektiğini savunan Şahali, gelinen aşama hakkında kamuoyunun aydınlatılmadığını vurguladı.

Şahali, polisin halka güven vermesi gereken bir kurum olduğuna işaret ederek, polisin terfileri konusunda yaşananları da dile getirdi.

Adaletin ayrılmaz parçası olan güvenlik güçlerinin şeffaf olması gerektiğini yineleyen Şahali, polis teşkilatının yarına güvenle bakabilmesinin toplumun huzur ve refahı için şart olduğunu kaydetti.

Şahali, Kıbrıs Türk halkının bir süredir hükümetsiz olduğunu, bunun da güveni zedelediğini söyledi.