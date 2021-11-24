CTP Milletvekili Erkut Şahali, pandemi nedeniyle dünyada tedarik zincirinin koptuğunu, bütün ülkelerin sorun yaşadığını kaydederek, bunun kırılgan ekonomilerdeki sorunları artırdığını, KKTC gibi ekonomilerde ise deprem etkisi yarattığını söyledi.

Şahali, “Sayın Çavuşoğlu tarım bakanlarının en şanssızı” diyerek bütçedeki durumun bir felaketi işaret ettiğini çünkü tarım bütçesinin geçen yıla göre azaltıldığını kaydetti.

Tarımın bu yıl daha da kötü olacağını belirten Erkut Şahali, tarım sektöründeki üreticilerin olumsuz koşullarla boğuşmak zorunda kalacağını kaydetti.

Şahali, tarımın gıda için olmazsa olmaz bir dal ve gelişmiş ülkelerde öncelikli destekleme alanı olduğunu belirtti. Pandemi krizinde en çok konuşulan şeyin gıda olduğuna işaret eden Erkut Şahali, hijyen malzemelerinden daha önce gıdanın geldiğini söyledi.

Tarım Bakanlığı’ndaki yapısal sorunların bir önceki bakanın sorumluluğu olduğunu savunan Şahali, bakanlığa ayrılan bütçeyle tarımın her zamankinden daha zor yapılacağı öngörüsünü ifade etti.

İklim krizinde tarımsal üretimin devamlılığının sağlanacak desteklerle mümkün olabileceğini kaydeden Erkut Şahali, KKTC’de “üretici kimdir” konusunda da yıllardır tartışma yaşandığını; bunun süratle halledilmesi gerektiğini belirtti.

Hangi alanın öncelikli addedildiği ve o alana gireceklerin hangi kıstaslarda faaliyet gösterebileceklerinin de belirlenmesi gerektiğini kaydeden Şahali, tarımda sezonluk kaoslar bulunduğunu söyledi; süt konusunu örnek gösterdi.

CTP Milletvekili Erkut Şahali, “Bu ülkede kendi kendimize yeterli hale gelmemiz gerektiğini her geçen gün bir acı deneyimle öğreniyoruz. Yarın ne olacağını bilmememiz kaderimiz olmamalı; ne yapacağımızın kararını vermemiz lazım” dedi.

Dörtlü koalisyon döneminde savunma bütçesi açığının bile yerel kaynaklardan karşılandığını; bunun neler yapılabileceğinin örneği olduğunu ifade eden Şahali, 23 Ocak seçimlerinden sonra ülke kaynakları, aklı ve bilim insanlarının katkısıyla ülkenin kendi kendine yetmesi, kendi ayakları üzerinde durmasının sağlanması için üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi.

Şahali, 2022’de tarımın nereye gitmesi gerektiğine, tarım kesimiyle devletin karar vermesinin şart olduğunu kaydetti.

Hellim ve hayvancılık konularında değerlendirmelerde bulunan Şahali, hayvancılıkta popülist yaklaşımla, herkesin istediği şekildeki yapıyla sektörde yer almasına izin verildiği için hellimle ilgili kriterlerde sorun yaşandığını belirtti.