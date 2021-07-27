CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Eylül ayında yüz yüze eğitime başlanması gerektiğini ancak vaka sayılarında ciddi bir yükseliş olduğunu ifade etti.

Erhürman, Eylül ayına çok kısa süre kaldığına vurgu yaparak hükümetin eğitimin sezonu ile ilgili hazırlık yapması, önlemler alması gerektiğini söyledi.

Sosyal medya paylaşımında Erhürman, hükümete hitaben” Bir an önce olayın ciddiyetinin farkına varın, şeffaf verilere dayalı bir plan ortaya koyun, yaygın bir aşılama kampanyası başlatın ve sağlığa, eğitime ve ekonomiye verdiğiniz zararı giderayak daha da büyütmeyin” şeklinde konuştu.

İşte Erhürman’ın eğitimle ilgili paylaşımı ve uyarıları:

"Vaka sayılarında ciddi bir artış var. İnsanlarımızın tedbirlere uyumunda ise düşüş gözlemleniyor. Eylül'de mutlaka yüz yüze eğitime başlamamız gerekiyor ve o tarihe çok kısa bir zaman kaldı.

Vaka sayıları düştüğünde bunu kendi başarı hikayesi olarak anlatan "hükumet" şu sıralar törenler ve ziyaretlerle meşgul. Bir an önce olayın ciddiyetinin farkına varın, şeffaf verilere dayalı bir plan ortaya koyun, yaygın bir aşılama kampanyası başlatın ve sağlığa, eğitime ve ekonomiye verdiğiniz zararı giderayak daha da büyütmeyin! Son söz bize, yurttaşlara... Lütfen ama lütfen aşıyı ertelemeyelim ve önlemlere uyalım. Sağlıkta da, eğitimde de, ekonomide de daha fazla kayıp yaşama lüksümüz yok!!!"