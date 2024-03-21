Sağlıklı Yaşlanma Paneli, Yaşlılar Haftası'nda büyük ilgi gördü

Yaşlılar Haftası kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi ve Dikmen Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği sağlıklı yaşlanma paneli, şehrimizde büyük ilgiyle karşılandı.

Panel, yaşlıların sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmeleri konusunda bilinç oluşturmayı amaçladı.

Panelde, uzman doktorlar ve sağlık uzmanları, yaşlılık döneminde sağlıklı yaşamın sırlarını ve önemli sağlık konularını katılımcılarla paylaştılar. Konuşmacılar, düzenli yapılan egzersizlerin, sağlıklı beslenmenin, zihinsel ve sosyal aktivitelerin yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmada ne kadar önemli olduğunu vurguladılar.

Yaşlı bireylerin yanı sıra, Yakın Doğu Üniversitesi’nden öğretim üyeleri ve sağlık profesyonelleri ile halkın genç kesimi de katılımcılar arasında yer aldılar. Panel, yaşlıların yaşam kalitesini artırmak için toplumun her kesiminden katılımcıları bir araya getirerek önemli bir farkındalık oluşturdu.

Yaşlılar Haftası kapsamında düzenlenen bu tür etkinliklerin, yaşlı bireylerin toplumda daha aktif ve sağlıklı bir şekilde yer almalarına yardımcı olduğu belirtiliyor. Sağlıklı yaşlanma konusunda bilinçlenmek, yaşlıların daha kaliteli bir yaşam sürmelerine katkı sağlıyor.

Panelde yer alan Doç. Dr. Özay Önöral ağız ve diş sağlığını korumanın yolları hakkında sunum yaparken Doç. Dr. Mustafa Hoca ise yaşlılıkta sıvı alımı ve beslenme hakkında bilgiler verdi.

Uzm. Fzt. Hüseyin Özkader yaş alma ve fiziksel aktiviteler hakkında birbirinden değerli bilgileri panele katılan vatandaşlarımız ile paylaştı.

Doç. Dr. Gonca İnanç ise ileri yaş dönemi uyku sorunları hakkında bilgilerini paylaştı. Prof. Dr. Murat Özgören de yaş alma ve değişen bilişsel işlevler hakkında birçok bilgiyi Dikmenliler için anlattı.

Panelin sonra ermesiyle Dikmen Belediye başkanı Yüksel Çelebi ve Dikmen Belediyesi meclis üyesi Emine Yamantürk, günün moderatörlüğünü yapan Yrd. Doç. Dr. Dilan Kırmızı ve panelde yer alan konuşmacılara böyle özel bir güne katkıda bulundukları için teşekkür sertifikası takdim etti.