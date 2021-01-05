Sağlık ve eğitime katkıda bulunuldu

Lefkoşa Sarayönü Rotary Kulübü, “Kendinden Önce Hizmet” sloganı altında, 2020 yılı içerisinde yürüttükleri çalışmalar ile sağlık ve eğitime yönelik katkılarda bulundukları projeler hakkında bilgiler paylaştı.

Lefkoşa Sarayönü Rotary Kulübü Dönem Başkanı Taştan Altuner tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkede yaşanan salgın nedeniyle, geçen yılki kulüp toplantılarının büyük kısmının sanal ortamda gerçekleştirildiği belirtilirken, Altuner’in, geçen kasım ayında Zoom üzerinden gerçekleşen Uluslararası Rotary Zone 21 Enstitüsü toplantısı çerçevesinde “Barış Mümkündür” adlı panele konuşmacı olarak katıldığı bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19 salgınının, kulüp etkinliklerini engellemesine rağmen, Kulübün geçen yılki en büyük projesini başarıyla tamamlandığı belirtilerek, bu projeyle, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne renkli Doppler Ultrasonagrafi Sistemi bağışlandığı ifade edildi. Projenin, 44 bin 500 dolar tutarında olduğu ve EMİC şirketinin de önemli katkılarda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, kulübün diğer bir projesi çerçevesinde Bayraktar Türk Maarif Koleji ihtiyaçlı öğrencilere, 10 adet tablet bilgisayar hediye edildiği ve Turkcell tarafından bu tabletler için bir yıllık internet paketi sağlayan SIM kartlarının bağışlanmasının da sağlandığı ifade edildi.

Lefkoşa Sarayönü Rotary Kulübü’nün, Kuzey Kıbrıs’ta faaliyette olan diğer Rotary Kulüpler ile iş birliği içinde gerçekleştirdiği, 21 bin 600TL tutarında olan proje kapsamında ise, Mağusa Devlet Hastanesine, 3 adet tekerlekli hasta taşıma sandalyesi ve bir adet üç motorlu hasta yatağı bağışladığı da kaydedildi.

Cyprus Rotary’nin pandemi dolayısıyla adanın güney ve kuzeyinde bulunan kamu hastanelerine gerekli ekipman alınması için adada faaliyette olan Rotary Kulüplerin birlikte iki ayrı projeye katılarak, bu amaca yönelik çalışma yapmasına karar verildiği ifade edilen açıklamada, “Bu çalışma komitesinde Kuzey Kıbrıs kulüplerini temsil eden Geçmiş Dönem Guvernör Vekili Dinçer Çağın tarafından Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesine yardım yapmak için Global Grant projesi hazırlanarak, Rotary Vakfı tarafından onay ve destek alındı” denildi.

Lefkoşa Sarayönü Rotary Kulübü önderliğinde gerçekleşen Global Grant projesi kapsamında toplanan 42 bin 268 dolarlık mali katkıyla, Girne Dr. Akçiçek Hastanesine, 2 adet GE MAC elektrokardiyograf ünitesi, 2 adet TEC-5600 NTR bi-faz defibrillator ve monitör, 9 adet HB 3340 hasta yatağı (üç motorlu), 2 adet SD12 acil hasta taşıma yatağı olmak üzere gerekli ekipmanların tedarik edilmesinin sağlandığı belirtildi.