Sağlık Turizmi Konseyi: "Sürdürülebilir çevre için hükümetimize önemli görevler düşüyor"

İnsanoğlunun doğa üzerindeki benzeri görülmemiş tahribatı, çevre konusundaki bilinçsizliği, gündelik yaşamını idame ettirmek için gösterdiği aşırı hırs, ekolojik sistemi bozarak ciddi çevre sorunlara neden olduğuna dikkat çeken Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi, “bilinçsiz sanayileşme ve modern tüketim alışkanlıkları ile birlikte dünyanın anormal iklim değişiklikleri, kuraklık ve susuzluk, biyolojik çeşitliliğin ve canlı türlerinin azalması gibi olumsuzluklarla karşı karşıya kaldığına vurgu yaptı.

Açıklama yapan Konsey Başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan sosyal bir varlık olan insanların ihtiyaçlarını karşılarken işin çevre boyutunu göz ardı edebildiğine dikkat çeken Ahmet Savaşan, “elbette daha temiz ve sürdürülebilir bir çevre için başta hükümetimize ve işletmelerimize çok büyük sorumluluklar ve görevler düşüyor. Doğamızı koruyabilmek için “sıfır atık” politikasını mutlaka benimsememiz gerekiyor. Ayrıca öğrencilerimize de çevre bilinci konusunda daha fazla eğitim verilmesini sağlayacak düzenlemeleri de bir an önce yapmamız”dedi.

HÜKÜMET YANI SIRA HEPİMİZE GÖREV DÜŞÜYOR…

Hükümetin yanı sıra bireyler olarak bizlere de atıklarımızı azaltmak ve çevreyi gelecek nesillere daha temiz bırakmak için önemli görevler düştüğüne işaret eden Dr. Ahmet Savaşan, sürdürülebilir bir çevre için farkındalık oluşturabilmek ve çevrenin korunmasına katkı sağlayabilmek için de mutlaka davranış ve yaşam şeklimizi düzenlemek, karbon ayak izini minimuma indirmek gerekiyor” şeklinde konuştu.

Savaşan sürdürülebilir çevre için yapılabilecekleri şöyle sıraladı:

Elbette çevre temizliği için yere ufak bir kağıt parçası bile atmamak, çöpleri çöp kutusuna atmak, etrafta çöp kutusu bulamıyorsak atıklarımızı çantamıza ya da cebimize koymak, sahilleri, ormanları bulduğumuz gibi bırakmak gerekiyor.

PLASTİK KULLANIMINDAN UZAK DURMALIYIZ…

Plastik atıklar deniz canlıları açısından çok büyük tehdit oluşturuyor. Okyanuslarda oluşan dev plastik adaları deniz yaşamını yok ediyor. Canlılar hem plastik atıkları gıda sanarak tüketiyor hem de bu atıklar gözle görülmeyecek kadar küçük parçalara ayrılarak tüm besin zincirine karışıyor. Bu nedenle plastik yerine evlerimizde cama daha fazla yer açmalıyız.