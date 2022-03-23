Sağlık Bakanlığı’ndan ‘tarihi geçmiş aşı’ açıklaması: “Son kullanma tarihinden sonra 3 ay daha kullanılabilir”

Son kullanma tarihi geçmesine rağmen Phizer-Bioentech aşılarının uygulanmasına devam edildiği iddiasına sessiz kalan Sağlık Bakanlığı, YENİDÜZEN’in haberinin ardından resmi açıklama yaptı.

Bakanlık, Covid-19 mRNA aşılarının raf ömrünün Paul Ehrlich Enstitüsü tarafından 10 Eylül 2021 tarihinde 6 aydan 9 aya çıkarıldığını savundu, bu kararın söz konusu tarihten önce ve sonra üretilen tüm Biontech aşıları için geçerli olduğunu öne sürdü.

“Buna göre Biontech aşıları -60 ile -90 °C de saklanması koşulu ile üzerlerinde yazan son kullanım tarihinden SONRA 3 ay daha kullanılabilmektedir” şeklinde açıklama yapan Bakanlık, Mart ayından sonra üretilen aşıların üzerinde ise son kullanım tarihinin 9 ay raf ömrü olacak şekilde yazılacağını ifade etti.

Açıklama şöyle: “ Aşıların son kullanma tarihlerinin geçmesi gibi bir durum söz konusu değildir”

Ülkemizde son kullanma tarihi geçmiş Covid-19 aşılarının vatandaşlarımıza uygulandığına dair iddialara yönelik kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duymuş bulunmaktayız.

Covid-19 mRNA aşılarının raf ömrünün Paul Ehrlich Enstitüsü tarafından 10.09.2021 tarihinde 6 aydan 9 aya çıkarılmıştır. Bu uzatma bu tarihten önce ve sonra üretilen tüm Biontech aşıları için geçerlidir.

Buna göre Biontech aşıları -60 ile -90 °C de saklanması koşulu ile üzerlerinde yazan son kullanım tarihinden SONRA 3 ay daha kullanılabilmektedir. Mart ayından sonra üretilen aşıların üzerinde de son kullanım tarihi 9 ay raf ömrü olacak şekilde yazacaktır.

Pfizer-BioNTech’ aşılarında, ‘son kullanma tarihi’ karmaşası