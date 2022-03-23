Pfizer-BioNTech’ aşılarında, ‘son kullanma tarihi’ karmaşası

YENİDÜZEN-ÖZEL

Sağlık Bakanlığı’nın son kullanım tarihi geçmiş Pfizer-BioNTech aşılarını vatandaşa uygulanmaya devam ettiği iddia edildi, Sağlık Bakanlığı iddiaları yanıtsız bıraktı.

Covid-19’la mücadele kapsamında süren aşılamalarda tarihi geçmiş Pfizer-BioNTech aşılarının kullanıldığı sosyal medyada da gündem olurken, Sağlık Bakanlığı YENİDÜZEN’in iddialara ilişkin sorularına yanıt vermedi.

İddialar, aşı yaptırmak isteyenlerin kafasında soru işareti yaratırken, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın da 2021 yılı, Aralık ayında tarihi geçmiş bu aşıların raf ömrünün, ‘üretim tarihinden itibaren 9 (dokuz) aya çıkarıldığı’ açıklamasına ulaşıldı.

Türkiye Sağlık Bakanlığı ‘Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 9 ay daha uzatıldı’ açıklaması yapmıştı

Ülkedeki tarihi geçmiş Pfizer-BioNTech aşılarının kullanımına ilişkin çeşitli soru işaretleri ve iddialar sürerken, Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından 2021 yılı, Aralık ayında yapılan açıklamada, ‘10 Eylül 2021 tarihinden önce üretilip etiketlenen ve son kullanma tarihi geçmiş BioNtech Aşılarının BioNTech mRNA aşıları da dahil olacak şekilde raf ömrünün, üretim tarihinden itibaren 9 aya çıkarıldığı açıklanmıştı.

Açıklamada, üreticinin yaptığı çalışma sonuçlarının, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylı olduğuna dikkat çekilmişti.

Ülkede son kullanım tarihi geçmiş Pfizer-BioNTech aşılarının vatandaşa uygulanmasıyla ilgili Sağlık Bakanlığı’ndan henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bu durumdan rahatsız olan vatandaşların da tedirginliği arttı.

Evrensel Hasta Hakları Derneği:

“Kamuoyundaki endişeleri giderecek, aydınlatıcı, bilimsel açıklama yapılmalı”

Sağlık Bakanlığını konuyla ilgili bilimsel açıklama yapmaya davet eden Evrensel Hasta Hakları Derneği, “Türkiye’de yapılan bu açıklama bizde de sözü geçen iddialarla ilgili mi? Yeni tarihli aşılar sipariş edildi mi? son kullanım süresi dolmamış aşılar ülkemize gelecek mi?” sorularını yöneltti.

Dernek, Bakanlığın kamuoyundaki endişeleri giderecek, aydınlatıcı, bilimsel açıklama yapmaya davet etti.

Türkiye Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklama:

“Aşıların raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 9 aya çıkarıldı”

Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın Aralık 2021’de yaptığı basın açıklaması şöyle:

“Sosyal medyada ve bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan, ülkemizde son kullanma tarihi geçmiş BioNtech aşılarının vatandaşlarımıza uygulandığı iddialarına yönelik kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur.

Ülkemizde pandemiyle mücadele kapsamında 2021 Mart ayında uygulanmaya başlanan BioNTech mRNA COVID - 19 aşılarının raf ömrü ve stabilite çalışmaları tekrarlanarak yapılmaktadır. Bu kapsamda üretici BioNTech GmbH tarafından yapılan güncel raf ömrü çalışmaları 27 Ağustos 2021 tarihinde tamamlanmıştır. Üreticinin yaptığı stabilite çalışma sonuçları Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylı Paul Ehrlich Enstitüsü tarafından onaylanmış ve 10 Eylül 2021 tarihinden önce üretilip etiketlenen BioNTech mRNA aşıları da dahil olacak şekilde söz konusu tüm aşıların raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 9 (dokuz) aya çıkarılmıştır.

Bakanlığımızca Paul Ehrlich Enstitüsünün aşıların raf ömrünü uzatan bu onayı doğrultusunda Aşı Takip Sistemi (ATS) üzerinden gerekli güncelleme işlemleri tamamlanmıştır. -80 derecede muhafaza edilen aşıların etiketlerini değiştirmek, soğuk zincirin bozulmasına neden olacağı için mümkün olmamaktadır.”