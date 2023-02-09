Sağlık Bakanlığı'ndan duyuru: “Kayıp yakınlarınızı bildirin”

Sağlık Bakanlığı, KKTC’de ikamet ederken, deprem bölgesinde olup da kendisinden haber alınamayan vatandaşların bulunması ve kimliklendirilmesi için yakınlarının bilgi vereceği telefon numarası yeniden duyurdu.

Birinci derece yakınlarını kaybedenlerin 05391190726 numaralı telefonu arayarak bilgi verilmesi istendi.

Duyuruda, “KKTC'de ikamet etmekteyken deprem bölgesinde olup da kendisinden haber alınamayan vatandaşlarımızın bulunması ve kimliklendirilmesi amacıyla birinci derece yakınları tarafından merkezimizin 05391190726 nolu telefonu arayarak bilgi verilmesi rica olunur” dendi.