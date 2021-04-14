Sağlık Bakanlığı önünde nargileli eylem

Cafe işletmecileri de Sağlık Bakanlığı önünde eylem yapıyor. Cafelerinin açık olmasına rağmen nargile, tavla gibi etkinliklerin halen yasak olmasını protesto eden eylemciler bakanlık önüne masalar kurdu. Tavla, okey ve nargile konseptini bakanlık önüne taşıdı.

Fotoğraf Burçin Aybars