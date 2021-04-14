Lefkoşa19 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Öztürk:  “Eline dokunmadım, ‘temaslıyım’ ne demek?”
Sağlık Bakanlığı önünde nargileli eylem

Sağlık Bakanlığı önünde nargileli eylem

Cafelerinin açık olmasına rağmen nargile, tavla gibi etkinliklerin halen yasak olmasını protesto eden eylemciler bakanlık önüne masalar kurdu

A+A-

Cafe işletmecileri de Sağlık Bakanlığı önünde eylem yapıyor. Cafelerinin açık olmasına rağmen nargile, tavla gibi etkinliklerin halen yasak olmasını protesto eden eylemciler bakanlık önüne masalar kurdu. Tavla, okey ve nargile konseptini bakanlık önüne taşıdı.

 

Fotoğraf Burçin Aybars

Bu haber toplam 639 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
İlgili Haberler
Internet cafeler kontrollü açılım talep ettiInternet cafeler kontrollü açılım talep ettiİnternet cafe işletmecileri, 80 gündür kapalı oldukları gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı.