Internet cafeler kontrollü açılım talep etti

İnternet cafe işletmecileri, 80 gündür kapalı oldukları gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Bakanlık önünde yapılan basın açıklamasında, sayılarının 10'u geçmediğine dikkat çekerek, “ekmeğimiz ile oynanıyor” dendi.

İnternet cafelerde yeme içme ortamı olmadığına işaret eden işletme sahipleri, müşteriler için nefes panelleri konulduğunu da söyleyerek kontrollü açılım talebinde bulundu.