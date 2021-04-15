Sağlık bakanlığı önünde ‘nargileli’ eylem!

Devrim DEMİR

‘Açık’ olmalarına karşın bazı nargile- tavla- okey gibi oyun ve hizmetlerin yasak olmasını eleştiren kafeterya işletmecileri Sağlık Bakanlığı önüne masa kurdu; okey oynadı, nargile içti.

İşletmeleri açık olduğu halde, bir çok konseptin kullanılmasının yasak olması nedeniyle iş yapamamaktan dert yanan Kafe işletmecileri dün Sağlık Bakanlığı önünde ilginç bir eylem yaptı.

Bakanlık önüne masa kuran eylemciler, okey oynadı, nargile içti, bu konseptlerin yeniden uygulamaya geçirilmesini talep etti. Bakanlık önünde kısa bir basın açıklaması yapan eylemciler, kafelerinin açık olduğunu ancak iş yapamadıklarını belirtti. Basın açıklamasını yapan Gökhan Aslan, kafeye gelen müşteri taleplerinin yoğunluk olarak nargile, tavla ve okey olduğunu söyledi.

“Olmayan işimize gidelim”

Basın açıklamasını yapan Gökhan Aslan, kafe işletmelerinin açık olduğunu ancak düzenlenen saat uygulaması ve getirilen yasaklar nedeniyle açık olmalarına rağmen iş yapamadıklarını kaydetti. Nargile, tavla ve okey konseptlerinin kafe tarzı yerlerde müşterilerin vazgeçilmezi olduğunun altını çizen Aslan, özellikle nargile temizliğine ilişkin uygulamalı açıklama yaparak bakanlığın bir an önce yasakların kaldırılmasını talep ederek, “Olmayan işimize gidelim” dedi.

Bakanlık önüne ‘Mini kafe’ kurdular…

Basın açıklamasının ardından, eylemciler getirdikleri masa ve sandalyeleri polis güvenliğinin önüne yerleştirdi. Çok sayıda tavla, okey ve nargile getirerek Sağlık Bakanlığı önüne ‘mini kafe’ kuran eylemciler, tavla oynadı, nargile içti. Kafe işletmecileri, taleplerini daha sonra bakanlık müsteşarına yazılı olarak iletti ve olaysız bir şekilde bölgeden ayrıldı.

Kafe işletmecileri YENİDÜZEN’e konuştu…

“Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz”

Gökhan Aslan: “Ekonomik olarak ciddi sıkıntılar yaşıyoruz”

Kafe işletmecisi Gökhan Aslan, kafe-restoran işletmecilerinin ekonomik olarak çok zorluk yaşadığına dikkati çekti.

Aslan, “İçinde bulunduğumuz bu sıkıntılı dönem içinde uzun bir süre işletmelerimiz kapatıldı, daha sonra açıldı. Kafe-restoran sektörü içinde bulunan bir çok konsept yasaklandı. Biz bunları gündeme getirmek isteriz, ekonomik olarak çok ciddi zorluklar çekiyoruz. Havaların da ısınması ile biz yasaklanan konseptlerin açılmasını isteriyoruz. Çok hassas bir dönemden geçiyoruz ve ne yazık ki umduğumuz kazancı sağlayamıyoruz” dedi.

Hüseyin Ucuz: “İşlerimiz dönmüyor”

Üç ayrı kafe-restoran işletmesi olan ve giderlerini karşılayamayacak duruma geldiğini söyleyen Hüseyin Ucuz, yasaklanan konseptler kullanılmadığı için kimsenin gidip işletmelerde oturmadığını kaydetti. Özellikle kafelerde, tavla, nargile ve okey olmayınca işlerinin de olmadığını belirten Ucuz, “Ciddi ve ekonomik olarak çöküntüdeyiz. İşletmelerimiz açık ama işlerimiz dönmüyor. Deyim yerindeyse kapatsak daha iyi olacak, sadece hakkımız olanı istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kemal Yiğit: “14 ay hazırı yedik, çok zor bir süreçten geçiyoruz”

12 senedir adada işletmeci olduğunu ifade eden Kemal Yiğit, daha önce sütlü tatlı sektöründe olduğunu, sektör değişikliği yaparak nargile-kafe sektörüne geçtiğini ifade etti. Pandemi nedeniyle çok zor bir süreçten geçildiğini kaydeden Yiğit, “Alınan tedbirleri elbette iyi niyetle karşılıyoruz, ama günün sonunda dövizle ödediğimiz kiralar, giderler, personel maaşları artık tahammülü kalmayacak noktaya geldi. Ciddi sıkıntılar yaşamaktayız. Saat problemi de ayrı bir çile bizim için saat 21.00 itibarı ile adeta insanları kovarcasına gönderiyoruz. Çok zor bir süreç zaten 14 aydır hazırdan yedik işin sonuna geldik. Tek çaremiz sesimiz duyulsun, aşılanıp tedbirlerle açılmak isteriz. Sağlık Üst Kurulu da adım atmalı. Nereye kadar kapanacağız” dedi.

Kafeterya işletmecileri Sağlık Bakanlığı önüne masa kurdu; okey oynadı, nargile içti.

FOTOĞRAFLAR: BURÇİN AYBARS