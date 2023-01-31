Sağlık Bakanlığı: Onkoloji, MS ve Parkinson ilaçları geldi
Sağlık Bakanlığı, Onkoloji, MS, Parkinson ilaçlarının geldiğini açıkladı.
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Sağlık Bakanlığı, Onkoloji, MS, Parkinson ilaçlarının geldiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı açıklamasında, "Özel eczanelere de grip ilaçları,tansiyon ilaçları, ağrı kesiciler, ateṣ düṣürücüler, dermatolojik ilaçlar, antipsikotikler vb ilaçlar peyderpey gelmeye devam etmektedir. İlaç tedariki konusunda Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile koordineli çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.
YENİDÜZEN, ilaç eksikliği konusunu gündeme taşımış, uzmanların görüşünü almıştı.
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Etiketler : eczane, sağlık bakanlığı, ilaç