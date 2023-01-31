Fehime ALASYA

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra’nın ‘bir hafta veyahut 10 gün içerisinde ilaç gelecek’ açıklamalarının ardından 7 gün geçti. Ülkedeki İlaç eksikliği kaosu giderek büyümeye devam ederken, ecza depoları ve eczacıların ‘ilaç eksikliği sorununun çözüleceğine dair’ umutları kalmadı…

Ülkede, halk sağlığının tehlikede olduğu görüşünü paylaşan eczacılar ve bazı ecza depolarının yetkilileri, biten hiçbir ilacın yerine yenisinin gelmediğini, eldeki stokların artık tünediğini anlattı.

Bir hafta önce piyasada tükendiği söylenen çocuk antibiyotikleri yanında yetişkinlerin de antibiyotiklerinin artık bittiğini kaydeden eczacılar, vitaminlerin de çok fazla eksildiğini kaydetti.

YENİDÜZEN’e konuşan Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Dicle Tekiner, “Bitenlerin yeri dolmadı, eksiklikler giderek artarak devam ediyor. Stoklar tükendi, halk sağlığı tehlikeye girdi. Bunun bir adım sonrası ölümler başlayacak” derken, bazı ecza depoları 15,20 günlük stokunun kaldığını, bazı ilaçların tamamen bittiğini ve gelmeyeceğini, bazılarının ise en fazla bir ay kadar dayanabileceğini anlattı.

Pandemi döneminde başlayan ilaç ihracat izinleri uygulamasının hala sürdüğünü kaydeden bazı ecza depoları, “KKTC keşke bu ihracat yasağının dışında bırakılsaydık” dedi.

Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Dicle Tekiner:

“Stoklar tükendi, halk sağlığı tehlikeye girdi. Bunun bir adım sonrası ölümler başlayacak”

Ülkedeki ilaç eksikliğinin giderek arttığını dile getiren Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Dicle Tekiner, “Geçtiğimiz hafta ecza depolarıyla toplantı yaptık, stoklar tükendi, halk sağlığı tehlikeye girdi. Bunun bir adım sonrası ölümler başlayacak.” dedi.

Türkiye’deki sıkıntının hala devam ettiğini, bu nedenle ülkemizde de yaşanan ilaç eksikliğinin giderek arttığını anlatan Tekiner, “Birkaç hafta içinde çözülecek deniliyor ama böyle bir şey yok, bu mümkün görünmüyor” şeklinde konuştu.

Türkiye’deki piyasada hiçbir üretim maliyetinin karşılayamayacak durumda olduğunu anlatan Tekiner,

“Ekonomik kriz, TL’nin değer kaybı, istikrarsızlık devam ettiği sürece bu sorunun süreceği görüşünü paylaştı.

İlaç eksikliğinde Türkiye’den temin yanında yeni yollar açılmadığı sürece kaosun devam edeceğine değinen Tekiner, “Avrupa’dan veya güneyden yeşil hat tüzüğü ile ilaç alabilir miyiz kısmını değerlendirmeliyiz.” dedi.

“İvedi olarak alternatif yollar veya alternatif ilaçlar bulmalıyız”

Tekiner, şöyle devam etti:

“Sağlık Bakanlığı sorunun Türkiye kanadından çözümünü bekliyor ama şu anki durumla artık buradan çözülebilecek bir durum değil. İvedi olarak alternatif yollar veya alternatif ilaçlar bulmalıyız.

TC’de üretim şu anda durmuş durumdadır. Avrupa’dan gelen ilaçların maliyeti TC’den gelen ilaçlara göre çok daha yüksek olacak. Ekonomik yük olarak halka ve eczacıya dönecek. Bu da büyük bir sorun ama yine de gündemde olmalı.”

Stoklar tükeniyor, bitenin yenisi gelmiyor

Özellikle çocuk antibiyotiklerinin olmadığını anlatan Tekiner, yetişkinlerin de antibiyotiklerinin bittiğini belirtti. Tekiner, “Antibiyotik iğneler, şurupları, tabletler hiç yok. Yetişkinlerin de antibiyotikleri bitti. Domuz gribi, tansiyon ilaçları, göz damlaları, şeker ilaçları, jinekoloji ilaçları, doğum kontrol hapları, tıbbi malzeme eksiklikleri çok fazla.

Vitaminler de çok eksildi. Bitenlerin yeri dolmadı, eksiklikler giderek artarak devam ediyor.”

Bazı ecza depoları:

“Bazı ilaçlar 1 ay idare eder, bazıları tamamen bitti ve gelmeyecek, böyle devam ederse sıkıntılar çok büyüyecek”

YENİDÜZEN’e konuşan bazı ecza depoları, elinde 15, 20 günlük stokunun kaldığını, sürecin bu şekilde seyretmesiyle sorunların daha da büyüyeceğini ifade ederek, Türkiye’deki ilaç ithali yasağından önce alınan izinlerle bazı ilaçları getirdiğini anlattı. Elindeki izinlerin bitmesiyle ülkeye getirilen ilaçların çeşitliliğinin de azaldığını anlatan ecza depoları, “Bazı ilaçlar 1 ay idare eder, bazıları tamamen bitti ve gelmeyecek.” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın ecza depolarına yaptığı açıklamada, Türkiye üzerinden takip edilen yeni bir yöntemle ilaç tedarikinin yapılmaya çalışıldığını anlatan işletmeler, 10 gün geçmesine rağmen sonuç alınamadığını belirtti.

Stoklarda tükenen ürünlerin kanser ilaçları, üst solunum yolu enfeksiyonu ilaçları gibi çok önemli ilaçlar olduğunu anlatan işletmeler, “Çözülecek açıklamaları hep var ama çözüleceğe de benzemiyor” yorumunu yaptı.

Sağlık Bakanlığı ile geçtiğimiz gün görüşen ecza depoları, bir hafta daha bekleyeceğini anlatarak, halk sağlının tehlikede olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanı Gürçağ ne söylemişti?

“Bir hafta veyahut 10 gün içerisinde ilaçlar gelecek”

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, 24 Ocak’ta katıldığı bir programda dünya genelinde bir ilaç krizi olduğuna dikkat çekerek, ülkenin ilaçsız kalmaması için çalışmalarının devam ettiğine vurgu yapmıştı. Türkiye’den ilaçların ülkeye gelmesi için onay alındığını ifade eden Altuğra, ithalat izni bulunan ecza depolarının listelerini vererek, müracaatta bulunduklarını söylemişti. Altuğra, bir hafta veyahut 10 gün içerisinde ilaçların geleceğini dile getirerek, “Bu derenin suyu akacak” ifadelerini kullanmıştı.