“Sağlık Bakanı’nda biraz onur ve vicdan varsa istifa eder”

Kamuda yetkili 5 sendikanın da aralarında bulunduğu 8 sendika, Meclis önünde gerçekleştirdikleri eylemin ardından Sağlık Bakanlığı önünde toplandı. Burada basına açıklama yapan Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, ülkede süregelen sistemsizlik nedeniyle yaşanan sorunların devam edeceğini ifade etti. Sağlık alanında yaşananların sistemsizliğin bir yansıması olduğunu belirten Serdaroğlu, “Bir çocuğumuzu kaybetmenin üzüntüsü içinde eylemlere ve grevlere imza atıyoruz, istifalara çağırıyoruz. Çok öncesinden istifa etmesi gereken hükümetin o koltuklardan kalkmadığını toplum gördü. Sağlık sistemi çökmüştür. Çökmüş bir sistemde çalışanlar ne kadar çaba gösterse de yeterli hizmeti veremiyor, siyasilerin bunu gözden kaçırmaması gerekiyor” dedi.

Serdaroğlu, Meclis’te bazı siyasilerin koltuk kapma ve sistemsizliği sürdürme çabası içinde olduğunu belirterek, bunlara dur demenin zamanının geldiğini vurguladı. Haftasonu yaşanan olayları hatırlatan Serdaroğlu, herkesin empati yaparak durumun ciddiyetini anlaması gerektiğini ifade etti. “Bu sistem insan onuruna yaraşır bir sistem değil” diyen Serdaroğlu, Sağlık Bakanı’na seslenerek, “Sağlık Bakanı’nda biraz onur ve vicdan varsa istifa başlangıcını yapar” ifadesini kullandı.

Eylemde ayrıca, “Demokrasi ve hukuku katleden hükümeti” protesto ettiklerini belirten sendikalar arasında KTAMS, HÜR-İŞ, Kamu-İş, Kamu-Sen, KTÖS, KTOEÖS, Dev-İş, Koop-Sen ve El-Sen de yer aldı.