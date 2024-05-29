Sağ şeride geçti, karşıdan gelen araçla yüz yüze çarpıştı

Yeniboğaziçi'nde dün meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Yenboğaziçi'nde dün 15.30 sıralarında 61 yaşındaki Emine Yılkan, yönetimindeki NS 582 plakalı salon araç ile kuzeybatı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek sağ şeride geçmiş ve o esnada karşı istikametten gelen 21 yaşındaki Seren Karaşahin'in kullandığı RC 072 plakalı araca çarptı.

İki yaralı

Kaza sonucu yaralanan RC 072 plakalı araç sürücüsü Seren Karaşahin ve NS 582 plakalı araçtaki yolcu 4 yaşındaki E.D. mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Seren Karaşahin sağ ayağı ile sol el bileğinde kırık ve iç kanama teşhisi ile ameliyat edildi, sonrasında cerrahi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

4 yaşındaki E.D. ise sağ ayak topuğunda kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

NS 582 plakalı araç sürücüsü Emine Yılkan kaza sonrasında tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.