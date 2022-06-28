Sadrazamköy’deki su sorunu yurttaşı bezdirdi: Lapta Belediyesi ilgisiz!

Lapta Belediyesi’ne bağlı bulunan Sadrazamköy’de her yaz yaşanan su sıkıntısı bu yaz da devam ediyor.

Sık sık su sorunu yaşanan ve günlerce su verilemeyen bölgedeki sıkıntı ile ilgili Lapta Belediyesi’nin duyarsızlığına tepki gösteriliyor.

Özellikle Sadrazamköy Güzel Sokak sakinleri çok ciddi su sıkıntısı yaşıyor. Kimi zaman sokağa günlerce su verilmiyor.

Lapta Belediyesi, bölgeye su vermekte sıkıntı yaşıyor, ancak vatandaşın sorunuyla da ilgilenen yok.

Her yaz yaşanan su sorunu bu yıl da artarak devam ederken, kimi ev sahiplerinin evlerini terk ettiği öğrenildi.

YENİDÜZEN’in bölgeden edindiği bilgiye göre; bölgeye verilen su, Türkiye’den gelen su değil. Ülkenin kendi kaynaklarından olan su, Kayalar ve Sadrazamköy’e belli günlerde veriliyor. Her iki bölgede de nüfusun ve yerleşim yerinin artmasından kaynaklı su sıkıntısı yılardır devam ediyor. Mali sorunlarla boğuşan Lapta Belediyesi’nin soruna olan ilgisizliğine tepki gösteren yurttaşlar bölgede yaşanan su sorununa bir an önce çözüm bulunmasını istedi, günlerce susuz kaldıklarına, gelen suyun miktarının da az olduğuna işaret etti.

Sadrazamköy’de direkler devrildi, bölge elektriksiz kaldı